ارائه ۱۲۸ هزار خدمت بهداشتی و درمانی به زائران اربعین در کرمانشاه

علی سروش در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح خدمات بهداشتی و درمانی به زائران اربعین حسینی اظهار کرد: از ابتدای ماه صفر تا بیستوششم مردادماه، بیش از ۱۲۸ هزار خدمت در حوزههای مختلف بهداشتی و درمانی به زائران اباعبدالله الحسین (ع) ارائه شد.
وی با اشاره به مشارکت گسترده نیروهای کادر درمانی در این ایام افزود: بیش از ۲ هزار نیروی انسانی در حوزههای مختلف بهداشتی و درمانی به صورت شبانهروزی در حال خدمترسانی به زائران بودند. برای تسهیل در امدادرسانی، محل استقرار آمبولانسها و تیمهای اورژانس بهطور دقیق طراحی شده بود و امکاناتی از جمله اتوبوسآمبولانس، هفت دستگاه موتورآمبولانس برای عبور سریع از ترافیک و رسیدن به بیماران در کمترین زمان و همچنین دو فروند بالگرد امدادی در مسیرها پیشبینی و مستقر شد.
سروش ادامه داد: در حوزه بهداشت، کنترل و پایش علائم سلامت زائران در مبادی ورودی و خروجی استان بهطور جدی انجام گرفت و در صورت مشاهده علائم بیماریهای تنفسی یا گوارشی، نمونهگیریهای لازم صورت میگرفت. خوشبختانه با مدیریت صحیح، هیچ مشکل حاد و خاصی در این زمینه رخ نداد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه با اشاره به همکاری همه دستگاهها در این ایام گفت: علاوه بر فعالیت مراکز درمانی دولتی و خصوصی، حضور کادر درمان نیروهای مسلح و استقرار بیمارستانهای صحرایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران در مرز بسیار مشهود و تأثیرگذار بود. همچنین مرکز فوریتها و خدمات سلامت جامعه ثارالله با تجهیزات کامل شامل اتاق عمل، داروخانه و بخشهای مجزای بانوان و آقایان و با حضور پرسنل مجرب و داوطلب، خدمات شایانی به زائران ارائه داد.
وی تصریح کرد: خدمات بهداشتی و درمانی در شهرهای مختلف استان نیز در این ایام هرگز متوقف نشد، بلکه ارتقا یافت. تأکید ما این بود که خدمات به همشهریان کرمانشاهی در بیمارستانها و مراکز درمانی استان به هیچوجه دچار افت کیفیت نشود. خوشبختانه با برنامهریزی دقیق، نهتنها خدمات درمانی کاهش نیافت، بلکه رضایتمندی مردم از سطح خدمات ارائه شده نیز افزایش پیدا کرد.
سروش در پایان با قدردانی از تلاشهای همه کادر درمانی و داوطلبان حوزه سلامت گفت: خدمترسانی به زائران اباعبدالله الحسین (ع) افتخاری بزرگ برای مجموعه دانشگاه علوم پزشکی و همه نیروهای بهداشتی و درمانی استان کرمانشاه است.
