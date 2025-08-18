خدمات دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به بیش از ۲۰ هزار زائر اربعین

علی سروش در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح خدمات ارائه شده به زائران اربعین حسینی در مرز خسروی، اظهار کرد: در ایام اوج تردد زائران، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با تمام ظرفیت وارد عمل شد و مجموعه‌ای گسترده از خدمات درمانی، بهداشتی و آموزشی در مسیر زوار حسینی ارائه گردید.

وی با اشاره به استقرار سه بیمارستان سیار در نقاط مختلف مسیر، گفت: در مجموع ۱۷ مرکز خدمات جامعه سلامت از کنگاور تا خسروی به حالت آماده‌باش کامل درآمدند. علاوه بر آن، چهار پایگاه ثابت در خسروی، هفت اتوبوس آمبولانس، ۱۱۶ دستگاه آمبولانس سبک و سنگین، دو فروند بالگرد اورژانس و ۹ کانکس بهداشتی و درمانی شامل اتاق‌های درمان و اتاق سرد در منطقه فعال بودند.

سروش افزود: در این مدت ۹۸۴ بیمار بستری در مراکز درمانی تحت پوشش داشتیم که برای آنان ۱۵۵ عمل جراحی نیز انجام شد. همچنین بیش از هفت هزار و ۳۰ مورد خدمات سرپایی ارائه شد و دو مادر باردار نیز به طور ویژه تحت مراقبت قرار گرفتند.

بیش از ۱۱ هزار مورد درمان در محل

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با اشاره به نقش پررنگ تیم‌های فوریت‌های پزشکی تصریح کرد: در مجموع ۱۱ هزار و ۲۳۳ مورد درمان در محل توسط اورژانس و اتوبوس‌های آمبولانس صورت گرفت؛ یعنی بسیاری از بیماران به جای انتقال به بیمارستان، در همان محل توسط تیم‌های سیار و پایگاه‌های بین‌راهی درمان شدند.

وی از بیماریابی و نمونه‌گیری گسترده خبر داد و گفت: ۸۷۷ نمونه‌گیری برای بیماریابی انجام شد و ۱۱۲۳ نفر در همان محل تحت درمان قرار گرفتند. همچنین در مجموع حدود ۲۰ هزار مراجعه و خدمت درمانی و بهداشتی در این ایام ثبت شده است.

سروش به موضوع گرمازدگی زائران اشاره کرد و گفت: در طول این مدت ۹۹۳ نفر دچار گرمازدگی شدند که تمامی آنان خدمات اورژانسی و درمانی دریافت کردند.

وی افزود: در حوزه آموزش‌های بهداشتی نیز اقدامات گسترده‌ای انجام گرفت. تیم‌های ما از پیش از شروع اربعین تا روزهای اوج تردد، آموزش‌های متنوعی برای زائران، موکب‌داران و حتی مردم محلی برگزار کردند که در مجموع بیش از ۱۶ هزار و ۹۴۵ نفر آموزش دیدند.

نظارت بهداشتی بر خدمات ارائه شده

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در ادامه گفت: از ابتدای اجرای طرح اربعین تاکنون ۴۱۶ مورد آزمایش تخصصی در حوزه بهداشت انجام شد و در بخش نظارت بر آب و غذا نیز ۷۰۱ نمونه‌برداری از آب و مواد غذایی صورت گرفت. علاوه بر این، ۶۷۴۲ مورد بازدید بهداشتی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، ایستگاه‌های صلواتی و مراکز عرضه مواد خوراکی در سطح استان انجام شد.

وی خاطرنشان کرد: تمامی این خدمات با هدف صیانت از سلامت زائران حسینی، جلوگیری از شیوع بیماری‌ها و رسیدگی فوری به بیماران در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شد و خوشبختانه هیچ بحران جدی در حوزه بهداشت و درمان زائران در مرز خسروی گزارش نشد.

سروش در پایان با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی کادر درمان و بهداشت گفت: اربعین حسینی فرصتی برای خدمت بی‌منت است و همکاران ما در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با عشق به سیدالشهدا (ع)، در کنار زائران بودند تا این مسیر نورانی با آرامش و سلامت طی شود.