به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، شبکه آمریکایی سی ان ان اعتراف کرد که رژیم صهیونیستی در عرصه جهانی منزوی شده است.

در این گزارش آمده است، خشم جهانی از رژیم صهیونیستی در زمینه های مختلف در حال گسترش است. از زمان حمله رژیم صهیونیستی به شهر غزه و همچنین عملیات علیه رهبران حماس در قطر محکومیت اقدامات این رژیم در عرصه جهانی تشدید شده است. همچنین برای نخستین بار یک کمیته تحقیقاتی از وقوع نسل کشی در نوار غزه توسط اسرائیل خبر داد.

در ادامه این گزارش تاکید شده است، هفته گذشته نیز اتحادیه اروپا اعمال تحریم های اقتصادی علیه رژیم صهیونیستی را پیشنهاد داد. شرایط برای این رژیم به حدی سخت شده که خود نتانیاهو اعتراف کرده اسرائیل با انزوا رو به رو است.