به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، کاخ سفید در بیانیه ای از رایزنی سه جانبه میان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اشغالگران صهیونیست و نخست وزیر قطر به صورت تلفنی (در حاشیه دیدار ترامپ و نتانیاهو) خبر داد.

بر اساس ادعای کاخ سفید، نتانیاهو در این رایزنی سه جانبه از حمله (ناکام) صهیونیست ها به مقامات حماس در دوحه که منجر به کشته شدن یک نظامی قطری شد، ابراز تاسف کرده و مدعی شد که این رژیم دیگر چنین حمله‌ای را انجام نخواهد داد!

کاخ سفید در این بیانیه مدعی شد: نخست وزیر قطر از این اظهارات استقبال کرد و آمادگی دوحه را برای ادامه مشارکت‌های خود در امنیت منطقه‌ای تأیید کرد.

به ادعای کاخ سفید، آمریکا، صهیونیست ها و قطر توافق کردند که یک سازوکار سه جانبه برای بررسی اختلافات متقابل ایجاد کنند!

این در حالیست که رسانه کان متعلق به رژیم صهیونیستی پیشتر اعلام کرده بود: نتانیاهو وزرای کابینه را از تصمیم خود برای عذرخواهی از مقام قطری مطلع نکرده بود.