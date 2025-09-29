به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت خارجه دولت وابسته به انصارالله یمن با صدور بیانیه ای به مناسبت نخستین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله و هاشم صفی الدین تاکید کرد: شهید نصرالله عمر خود را در راه مقاومت در برابر اشغالگران صهیونیست و دفاع از مسائل مهم امت اسلامی به ویژه آرمان فلسطین صرف کرد.

در این بیانیه آمده است: سیاست ترور که از سوی رژیم صهیونیستی دنبال شده تنها باعث قدرت و پایداری بیشتر نیروهای مقاومت و فداکاری در مسیر بازپس گیری حقوق غصب شده می شود. با گذشت یک سال از شهادت سید حسن نصرالله، ایشان در دل آزادگان جهان حضور دارند و جاودانه هستند. ملت یمن حمایت های ایشان را از این کشور از زمان آغاز تجاوزات فراموش نخواهد کرد.

در این بیانیه تاکید شده است: حزب الله قدرتمندتر از گذشته از میدان نبرد خارج خواهد شد. اتحاد مردم لبنان به مثابه عامل مستحکمی در برابر توطئه چینی های رژیم صهیونیستی عمل می کند.