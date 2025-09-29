  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۷ مهر ۱۴۰۴، ۸:۵۵

یمن: شهید سید حسن نصرالله در قلب‌های آزادگان جهان جاودانه شد

وزارت خارجه دولت انصارالله یمن تاکید کرد که اجرای سیاست ترور از سوی رژیم صهیونیستی تنها باعث قدرتمندتر شدن نیروهای مقاومت می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت خارجه دولت وابسته به انصارالله یمن با صدور بیانیه ای به مناسبت نخستین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله و هاشم صفی الدین تاکید کرد: شهید نصرالله عمر خود را در راه مقاومت در برابر اشغالگران صهیونیست و دفاع از مسائل مهم امت اسلامی به ویژه آرمان فلسطین صرف کرد.

در این بیانیه آمده است: سیاست ترور که از سوی رژیم صهیونیستی دنبال شده تنها باعث قدرت و پایداری بیشتر نیروهای مقاومت و فداکاری در مسیر بازپس گیری حقوق غصب شده می شود. با گذشت یک سال از شهادت سید حسن نصرالله، ایشان در دل آزادگان جهان حضور دارند و جاودانه هستند. ملت یمن حمایت های ایشان را از این کشور از زمان آغاز تجاوزات فراموش نخواهد کرد.

در این بیانیه تاکید شده است: حزب الله قدرتمندتر از گذشته از میدان نبرد خارج خواهد شد. اتحاد مردم لبنان به مثابه عامل مستحکمی در برابر توطئه چینی های رژیم صهیونیستی عمل می کند.

