۷ مهر ۱۴۰۴، ۹:۵۲

بازار سبز تمام ارزهای مجازی

رصد معاملات امروز بازار جهانی ارزهای مجازی نشان می دهدکه تمام ارزهای مطرح بازار مثبت شدند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از کوین مارکت کپ، در معاملات امروز بازار جهانی ارزهای مجازی اکثر ارزهای مطرح بازار مثبت شدند.

بر همین اساس ارزش بیت کوین ۲.۱۸ درصد رشد کرد و به ۱۱ هزار و ۷۹۹ دلار رسید؛ با این حساب ارزش کل بازار جهانی بیت کوین به ۲.۲۳ تریلیون دلار افزایش یافت.

ارزش اتریوم هم ۲.۳ درصد رشد کرد و تا ۴ هزار و ۱۰۹ دلار بالا رفت.

دو برنده امروز بازار بایننس و سولانا بودند که رشد بالای ۳ درصدی را ثبت کردند و به ترتیب ۱۰۰۸ دلار و ۲۰۸ دلار در هر واحد در حال خرید و فروش هستند.

به طور کلی در معاملات امروز ارزش کل بازار جهانی ارزهای مجازی ۲.۲۶ درصد بالا رفت و به ۳.۸۶ تریلیون دلار رسید. این بازار همچنین در ۲۴ ساعت گذشته ۱۲۲ میلیارد دلار حجم خورده که نسبت به دیروز ۲۶ درصد رشد کرده است.

از حجم مذکور ۵۷.۸ درصد مروبط به معاملات بیت کوین و ۱۲.۹ درصد هم مربوط به دادوستد اتریوم بوده است.

محمدحسین سیف اللهی مقدم

