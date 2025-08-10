بیت کوین کانال ۱۱۸ هزار دلاری را پس گرفت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از کوین مارکت کپ، طی ساعات اخیر قیمت بیت کوین در بازار جهانی ارزهای مجازی با رشد بیش از یک درصد کانال ۱۱۷ هزار دلاری را پشت سر گذاشت و هم اکنون با قیمت ۱۱۸ هزار و ۱۱۵ دلار خرید و فروش می‌شود.

با این حساب ارزش کل بازار جهانی بیت کوین به ۲.۳۵ تریلیون دلار رسیده است.

ارزش اتریوم نیز ۱.۱۶ درصد بالا رفت و به ۴ هزار ۲۱۵ دلار افزایش یافت.

بازنده امروز بازار ریپل بود که ۲.۴ درصد منفی شد و هم اکنون ۳ دلار و ۲۵ سنت دست به دست می‌شود.

دیگر ارزهای مطرح بازار اما تغییر قیمت خاصی را تجربه نکردند.

بر همین اساس ارزش کل بازار جهانی ارزهای مجازی با ۰.۷۸ درصد رشد به ۳.۹۶ تریلیون دلار افزایش یافته است.

در همین بازار طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۶۵ میلیارد دلار هم پول جابجا شده که نسبت به دیروز تغییر چندانی نداشته است. از این حجم ۵۹.۴ درصد مربوط به معاملات بیت کوین و ۱۲.۹ درصد هم مربوط به معاملات اتریوم بوده است.