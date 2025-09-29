  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۱۹

اعلام ترکیب تراکتور مقابل الوحده در لیگ نخبگان

ترکیب تیم فوتبال تراکتور تبریز برای بازی امروز مقابل الوحده امارات در لیگ نخبگان مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال تراکتور تبریز و الوحده امارات از ساعت ۱۹:۳۰ امروز دوشنبه از هفته دوم رقابت های لیگ نخبگان آسیا در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار می شود.

دراگان اسکوچیچ با توجه به مصدومیت مهدی ترابی و محرومیت دروژدک به دلیل اخراج در جریان تساوی تیمش مقابل شباب الاهلی امارات، تصمیم گرفت ترکیب زیر را در شروع مسابقه انتخاب کند:

علیرضا بیرانوند، مهدی شیری، شجاع خلیل زاده، سدلار، دانیال اسماعیلی فر، ایگور پوستونسکی، تومیسلاو اشتراکال، خامروبکوفریال مهدی هاشم نژاد، محمد نادری و امیرحسین حسین زاده.

مهدی مرتضویان

