اعلام ترکیب تراکتور مقابل الوحده در لیگ نخبگان

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال تراکتور تبریز و الوحده امارات از ساعت ۱۹:۳۰ امروز دوشنبه از هفته دوم رقابت های لیگ نخبگان آسیا در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار می شود.

دراگان اسکوچیچ با توجه به مصدومیت مهدی ترابی و محرومیت دروژدک به دلیل اخراج در جریان تساوی تیمش مقابل شباب الاهلی امارات، تصمیم گرفت ترکیب زیر را در شروع مسابقه انتخاب کند:

علیرضا بیرانوند، مهدی شیری، شجاع خلیل زاده، سدلار، دانیال اسماعیلی فر، ایگور پوستونسکی، تومیسلاو اشتراکال، خامروبکوفریال مهدی هاشم نژاد، محمد نادری و امیرحسین حسین زاده.