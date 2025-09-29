به گزارش خبرگزاری مهر، اگر فکر می‌کنید طنز فقط مال دوران اینترنت است، سخت در اشتباهید! گذشتگان ما هم باقلمی طنازانه می‌نوشتند، نقد می‌کردند و با همان زبان شیرین، جامعه را به چالش می‌کشیدند. حالا نشر میخ سه اثر تاریخی-طنز را در یک «بسته ملوکانه» برای شما آماده کرده است:

۱. کل‌کل قجری – داستان یک مناظره تاریخی

یکی نصیحت‌نامه‌ای برای بانوان نوشته «تأدیب النسوان» و دیگری، زنی شجاع (بی‌بی‌خانم استرآبادی) قلم به دست گرفته و جوابش را داده «معایب الرجال»، نتیجه؟ یک دوئل ادبی-طنز از دل دوره قاجار که هنوز هم خواندنی و خنده‌دار است. و حالا فرزانه زینلی پاورقی‌هایی خوش نمک چاشنی کار کرده تا ما امروزی‌ها بیشتر کیف کنیم.

۲. بخیه به کشکول – پاورقی‌هایی برای کشکول

گزیده‌ای طنز از کشکول شیخ بهایی، به انتخاب و بازنویسی بهزاد توفیق‌فر که با افزون حاشیه‌ها و توضیحات بانمک او همراه شده است. کتابی هم شیرین، هم آموزنده.

۳. ماتیک شاه عباسی – احکام به سبک کلثوم‌ننه

بازنویسی طنزآمیز و امروزی از «عقایدالنساء» اثر آقا جمال خوانساری، توسط محمدحسن کوره‌پز، که نشان می‌دهد خرافه‌ها فقط مربوط به گذشته نیستند.

باید بدانید که مقدمه استاد میرشکاک هم بر این کتاب حال‌وهوای ویژه‌ای به آن بخشیده است.

قیمت سه کتاب با هم ۴۱۵ هزار تومان است، اما می‌توانید این بسته ملوکانه را فقط با ۳۱۵ هزار تومان از سایت انتشارات میخ به آدرس https://mikhketab.ir/product/بسته-ملوکانه/ خریداری کنید. این بسته همان «شاه‌بسته»ای است که نباید از دستش داد.