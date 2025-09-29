  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۱

سه کتاب تاریخی‌طنز به قیمت یک خاطره خوب

سه کتاب تاریخی‌طنز به قیمت یک خاطره خوب

لحن و سبک ادبیات قاجاری به این صورت است که هر کسی از خواندنش لذت می‌برد. این بسته ملوکانه را با ادبیات قاجاری بخوانید و لذت ببرید.

به گزارش خبرگزاری مهر، اگر فکر می‌کنید طنز فقط مال دوران اینترنت است، سخت در اشتباهید! گذشتگان ما هم باقلمی طنازانه می‌نوشتند، نقد می‌کردند و با همان زبان شیرین، جامعه را به چالش می‌کشیدند. حالا نشر میخ سه اثر تاریخی-طنز را در یک «بسته ملوکانه» برای شما آماده کرده است:

۱. کل‌کل قجری – داستان یک مناظره تاریخی
یکی نصیحت‌نامه‌ای برای بانوان نوشته «تأدیب النسوان» و دیگری، زنی شجاع (بی‌بی‌خانم استرآبادی) قلم به دست گرفته و جوابش را داده «معایب الرجال»، نتیجه؟ یک دوئل ادبی-طنز از دل دوره قاجار که هنوز هم خواندنی و خنده‌دار است. و حالا فرزانه زینلی پاورقی‌هایی خوش نمک چاشنی کار کرده تا ما امروزی‌ها بیشتر کیف کنیم.

۲. بخیه به کشکول – پاورقی‌هایی برای کشکول
گزیده‌ای طنز از کشکول شیخ بهایی، به انتخاب و بازنویسی بهزاد توفیق‌فر که با افزون حاشیه‌ها و توضیحات بانمک او همراه شده است. کتابی هم شیرین، هم آموزنده.

۳. ماتیک شاه عباسی – احکام به سبک کلثوم‌ننه
بازنویسی طنزآمیز و امروزی از «عقایدالنساء» اثر آقا جمال خوانساری، توسط محمدحسن کوره‌پز، که نشان می‌دهد خرافه‌ها فقط مربوط به گذشته نیستند.
باید بدانید که مقدمه استاد میرشکاک هم بر این کتاب حال‌وهوای ویژه‌ای به آن بخشیده است.

سه کتاب تاریخی-طنز به قیمت یک خاطره خوب

قیمت سه کتاب با هم ۴۱۵ هزار تومان است، اما می‌توانید این بسته ملوکانه را فقط با ۳۱۵ هزار تومان از سایت انتشارات میخ به آدرس https://mikhketab.ir/product/بسته-ملوکانه/ خریداری کنید. این بسته همان «شاه‌بسته»ای است که نباید از دستش داد.

کد خبر 6605498

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها