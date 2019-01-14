به گزارش خبرنگار مهر، نشر روزنه داستان بلند «گیلاس‌های زرد» را به قلم امیررضا مافی را که یک داستانی اجتماعی طنز و سیاه است منتشر کرد.

در بخش معرفی این اثر در پشت جلد کتاب درباره این اثر عنوان شده است: ممکن‌است کسی از شما بپرسد تلخ‌ترین حادثه دنیا برایتان چه بوده است؟ شما هم یکی از خاطرات تلختان را تعریف کنید، بعد او به شما بگوید: اما تلخ‌ترین حادثه دنیا برای من، دیدن صحنه‌ای است که در آن یک نفر با چماقی که سرش را پر از میخ کرده بود، به کله یک دختر جوان کوبید، تکه‌ای از جمجمه‌اش پرت شد و خون فواره زد.

گیلاس‌های زرد ماجرای همین چماق است که در یک روایت تو در تو از زبان راویان مختلف گسترش پیدا می‌کند و خود زیر ضربه‌های یک چماق چاق دیگر دچار استحاله می‌شود. آنجا که واقعیت در استیلای تکثر و نشر مکرر» تصویر» از بین می‌رود، حاد می‌شود و سپس چاق. واقعیت چاقی که امر جاری را می‌بلعد و می‌تواند کیلاس‌های قرمز را زرد کند. زدوتر از تیتر صفحات پر از لایک.

در بخشی از فصل نخست این کتاب می‌خوانیم:

گل درشت یعنی مفاهیمی که خیلی رو باشد؛ به نحو باسمه‌ای و بی‌خود. اما وضعیت گل‌درشت یعنی وضعیت کمدی احمقانه‌ای که همه چیز در آن خیلی گل‌درشت است و همه آدم‌ها به گل درشت بودن آن عادت کرده باشند. حالا وقتی وضعیت گل‌درشت را بخواهی هجو کنی، باید برای امر گل‌درشت، گل درشت باشی. در واقع هجو وضعیت هجو، کار هرکسی نیست. خدا بیامرز اگر زنده بود و درباره وانموده‌ها صحبت می‌کرد، احتمالا به یک نظم چهارم پنجم می‌رسید و بهش می‌گفت: واقعیت چاق شده/ استاد ببخشید/بگو

چه جوری از اینها سوال می‌آد تو امتحان؟ من هر چقدر جزوه شما را می‌خونم، نمی‌فهمم چه جوری از این حرف‌ها سوال می‌دهید؟ مرد سرش را می‌اندازد پایین، بر می‌گردد پشت تریبون می‌نشیند، انگشت‌هایش را در هم فرو می‌برد و یک دقیقه‌ای سکوت می‌کند. بعد در کیفش را باز می‌کند. می‌بیند حتی حوصله خواندن اسم‌ها را هم ندارد. می‌گوید: خسته نباشید. همه بلند می‌شوند، یکی از دخترها می‌گوید: استاد حضور غیاب نمی‌کنید؟ /نه بفرمایید/استاد ما این همه راه اومدیم که حضور غیاب کنید. همه حاضر. بچه‌ها خوشحال می‌شوند؛ بر می‌خیزند و از کلاس می‌روند... د.

نشر روزنه این کتاب را در ۱۴۳ صفحه و با قیمت ۱۵۵۰۰ تومان منتشر کرده است.