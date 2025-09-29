ملکی: ۸ هزار و ۴۹۱ واحد مسکن مهر تحویل متقاضیان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام ملکی مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با اشاره به عملکرد یک‌ساله دولت چهاردهم در تکمیل واحدهای مسکن مهر شهرهای جدید گفت: با تأکید وزیر راه و شهرسازی، تعهدات باقیمانده از دولت‌های قبل برای رفع مشکلات مسکن مردم در اولویت قرار دارد.

وی افزود: طی یک سال فعالیت دولت چهاردهم، ۸ هزار و ۴۹۱ واحد مسکن مهر در شهرهای جدید تکمیل و به متقاضیان تحویل شده است.

ملکی ادامه داد: در ابتدای آغاز به کار دولت، تعداد واحدهای باقیمانده مسکن مهر ۳۳ هزار و ۸۰۰ واحد بود که اکنون به ۲۵ هزار و ۳۰۹ واحد کاهش یافته است.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان تأکید کرد: تکمیل و تحویل این واحدها به‌صورت همزمان با تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی انجام می‌شود.