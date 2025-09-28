  1. اقتصاد
سهم ۲۵ درصدی بافت‌های فرسوده از وام نهضت ملی مسکن اجرا نشد

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: براساس مصوبه شورای‌عالی مسکن مقرر شده تا ۲۵ درصد از وام‌های نهضت ملی مسکن به بافت‌های فرسوده تخصیص یابد که تاکنون عملیاتی نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا گلپایگانی مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با قدردانی از تلاش ادارات کل راه و شهرسازی در جذب اعتبار تأمین سرانه‌های خدماتی و بهسازی معابر از محل قیر، گفت: این فرآیند موجب افزایش صدور پروانه‌های ساختمانی در بافت‌های هدف بازآفرینی شهری شده و امیدواریم این روند در سال جاری تقویت شود.

وی با اشاره به اجرای بسته تشویقی نوسازی بافت‌های هدف بازآفرینی شهری در ۳۱۶ شهر کشور، بیان کرد: این مشوق‌ها در نوسازی بافت‌های فرسوده اثرگذار بوده است. همچنین در شهرهایی که دارای بافت تاریخی هستند، در صورت محدود بودن اعتبارات معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی، شرکت بازآفرینی شهری ایران آمادگی دارد برای تأمین اعتبار تهیه طرح‌های ویژه حفاظت و احیای بافت‌های تاریخی اقدام کند.

گلپایگانی با اشاره به تسهیلات بافت‌های فرسوده گفت: متأسفانه در ارائه وام به حوزه بافت فرسوده مشکلاتی وجود دارد. برای رفع این مشکل پیشنهاد می‌شود در مکاتبه معاونت مسکن و ساختمان با بانک مرکزی، تسهیلات مسکن حمایتی به واحدهای واقع در بافت‌های فرسوده نیز اختصاص یابد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر ضرورت اجرای مصوبه شورای‌عالی مسکن درباره تخصیص ۲۵ درصدی وام‌های نهضت ملی مسکن به بافت‌های فرسوده یادآور شد: در این شورا مقرر شده بود یک‌چهارم تسهیلات نهضت ملی به این بخش اختصاص پیدا کند که تاکنون عملیاتی نشده است. اجرای این مصوبه می‌تواند محرکی جدی برای نوسازی و بازآفرینی واحدهای فرسوده باشد.

گلپایگانی در پایان از مدیران کل راه و شهرسازی خواست تا در استان‌های خود، پیگیر به روز کردن آمار صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری‌ها باشند.

