به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا گلپایگانی مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با قدردانی از تلاش ادارات کل راه و شهرسازی در جذب اعتبار تأمین سرانه‌های خدماتی و بهسازی معابر از محل قیر، گفت: این فرآیند موجب افزایش صدور پروانه‌های ساختمانی در بافت‌های هدف بازآفرینی شهری شده و امیدواریم این روند در سال جاری تقویت شود.

وی با اشاره به اجرای بسته تشویقی نوسازی بافت‌های هدف بازآفرینی شهری در ۳۱۶ شهر کشور، بیان کرد: این مشوق‌ها در نوسازی بافت‌های فرسوده اثرگذار بوده است. همچنین در شهرهایی که دارای بافت تاریخی هستند، در صورت محدود بودن اعتبارات معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی، شرکت بازآفرینی شهری ایران آمادگی دارد برای تأمین اعتبار تهیه طرح‌های ویژه حفاظت و احیای بافت‌های تاریخی اقدام کند.

گلپایگانی با اشاره به تسهیلات بافت‌های فرسوده گفت: متأسفانه در ارائه وام به حوزه بافت فرسوده مشکلاتی وجود دارد. برای رفع این مشکل پیشنهاد می‌شود در مکاتبه معاونت مسکن و ساختمان با بانک مرکزی، تسهیلات مسکن حمایتی به واحدهای واقع در بافت‌های فرسوده نیز اختصاص یابد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر ضرورت اجرای مصوبه شورای‌عالی مسکن درباره تخصیص ۲۵ درصدی وام‌های نهضت ملی مسکن به بافت‌های فرسوده یادآور شد: در این شورا مقرر شده بود یک‌چهارم تسهیلات نهضت ملی به این بخش اختصاص پیدا کند که تاکنون عملیاتی نشده است. اجرای این مصوبه می‌تواند محرکی جدی برای نوسازی و بازآفرینی واحدهای فرسوده باشد.

گلپایگانی در پایان از مدیران کل راه و شهرسازی خواست تا در استان‌های خود، پیگیر به روز کردن آمار صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری‌ها باشند.