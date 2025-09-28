سهرابی: قرارداد واگذاری ۱۸ هزار واحد مسکن محرومان منعقد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا سهرابی معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اشاره به روند احداث مسکن محرومان با همکاری سازمان ملی زمین و مسکن گفت: در موضوع احداث ۵۰ هزار واحد مسکن محرومان که موضوع تفاهم‌نامه بنیاد با سازمان ملی زمین و مسکن است، تاکنون اراضی بیش از ۴۵ هزار واحد از سوی سازمان ملی تأمین شده، قرارداد واگذاری ۱۸ هزار واحد منعقد و عملیات اجرایی ۱۲ هزار واحد نیز آغاز شده است.

وی ادامه داد: در این طرح، بنیاد مسکن برای هر واحد ۱۵۰ میلیون تومان کمک بلاعوض و بنا به نیاز متقاضیان ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت می‌کند.

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن در پایان خاطرنشان کرد: تاکنون حدود ۴۰۰ واحد از واحدهای مسکن محرومان تکمیل و به متقاضیان تحویل شده است.