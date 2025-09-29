  1. استانها
میرزایی: امکانات و تجهیزات آتش نشانی گراش تقویت می‌شود

گراش- فرماندار گراش نسبت به آموزش‌های تخصصی نیروهای آتش‌نشان شهرستان تاکید کرد و گفت: ارتقای توانمندی نیروهای آتش‌نشانی نقش مهمی در افزایش سطح ایمنی جامعه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب میرزایی قیری صبح دوشنبه در مراسم روز آتش نشانی شهر گراش از خدمات آتش نشانان تقدیر کرد و گفت: با توجه به اینکه شهر گراش رو به توسعه و ساخت و سازها رو به افزایش است، خدمات اتش نشانی در حضور به موقع در حوادث قابل تقدیر است.

وی با تبریک روز آتش نشان بر تقویت امکانات و تجهیزات آتش نشانی گراش تاکید کرد و ادامه داد: تقویت زیرساخت ها در اتش نشانی برای رفع نیازهای شهری به خصوص در نواحی منفصل ضروری است که در این راستا باید تلاش کنیم تا ایستگاه شماره ۲ آتش نشانی با احداث ساختمان، مجهز به تجهیزات پیشرفته و امکانات به روز شود.

فرماندار گراش ارتقاء سطح ایمنی در جامعه را در گرو کار فرهنگی و آموزش دانست و افزود: در سال های اخیر شاهد صحنه های حماسی و بزرگی از نقش آفرینی آتش نشانان در حوادث مختلف بودیم که توجه جامعه را بیش از پیش به اهمیت وظایف و حضور موثر آتش نشانان جلب کرد.

یعقوب میرزایی قیری شغل اتش نشانی را از مشاغل سخت و نماد ایثار و فداکاری در خدمت به مردم عنوان کرد و تصریح کرد: این روز به نام قهرمانانی نامگذاری شده است که در طول روزها و سال ها کمتر از آنها یاد می شود.

