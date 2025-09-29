به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب میرزایی قیری صبح دوشنبه در مراسم روز آتش نشانی شهر گراش از خدمات آتش نشانان تقدیر کرد و گفت: با توجه به اینکه شهر گراش رو به توسعه و ساخت و سازها رو به افزایش است، خدمات اتش نشانی در حضور به موقع در حوادث قابل تقدیر است.

وی با تبریک روز آتش نشان بر تقویت امکانات و تجهیزات آتش نشانی گراش تاکید کرد و ادامه داد: تقویت زیرساخت ها در اتش نشانی برای رفع نیازهای شهری به خصوص در نواحی منفصل ضروری است که در این راستا باید تلاش کنیم تا ایستگاه شماره ۲ آتش نشانی با احداث ساختمان، مجهز به تجهیزات پیشرفته و امکانات به روز شود.

فرماندار گراش ارتقاء سطح ایمنی در جامعه را در گرو کار فرهنگی و آموزش دانست و افزود: در سال های اخیر شاهد صحنه های حماسی و بزرگی از نقش آفرینی آتش نشانان در حوادث مختلف بودیم که توجه جامعه را بیش از پیش به اهمیت وظایف و حضور موثر آتش نشانان جلب کرد.

یعقوب میرزایی قیری شغل اتش نشانی را از مشاغل سخت و نماد ایثار و فداکاری در خدمت به مردم عنوان کرد و تصریح کرد: این روز به نام قهرمانانی نامگذاری شده است که در طول روزها و سال ها کمتر از آنها یاد می شود.

