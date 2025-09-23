فرماندار گراش: امروز باید به قدرتمند کردن ایران فکر کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب میرزایی قیری صبح سهشنبه در آئین بازگشایی مدارس گراش، گفت: گراش با توجه به مشارکت مردم و ظرفیت ویژه آن، باید در عرصه علم و علم آموزی الگو و سرآمد کشور باشد.
وی با تبریک آغاز هفته دفاع مقدس و شروع سال تحصیلی جدید و گرامیداشت یاد و خاطره ۵۳ شهید فرهنگی و دانشآموز این شهرستان و آرزوی موفقیت برای همه علمآموزان و معلمان، ادامه داد: امروز باید به قدرتمند کردن ایران فکر کنیم و افزایش قدرت کشور بر اساس تولید علم و مبانی علمی و پژوهشی میسر است.
فرماندار گراش بر نقش کلیدی خانوادهها در موفقیت تحصیلی فرزندان خود تأکید کرد و افزود: ارتباط مؤثر خانواده و مدرسه، ارتباط مؤثر خانواده و مدرسه، به پیشبرد برنامههای توسعه آموزشی تربیتی کمک خواهد کرد.
میرزایی قیری با اشاره به نقش خیرین در توسعه زیرساختهای آموزشی شهرستان گفت: مجموعه آموزش و پرورش و خیرین مدرسهساز در راستا رفع نیازهای آموزشی امکانات خوبی را برای سال تحصیلی جدید فراهم کردهاند، از این رو انتظار میرود دانشآموزان با استفاده از این فرصت خوب درس بخوانند و برای شهر و والدینشان نیز مایه افتخار شوند.
وی از دانشآموزان خواست با جدیت و انگیزه در مسیر آموزش و فراگیری علم و آگاهی گام بردارند.
فرماندار گراش همچنین با اشاره به آمار تصادفات در مسیر تردد دانشآموزان، از خانوادهها و مدیران خواست تا نحوه تردد و رفت و آمد را به بچهها یاد دهند و در این زمینه فرهنگسازی کنند.
