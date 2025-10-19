فرماندار گراش:۷۵ میلیارد تومان اعتبار برای ساخت محور چک چک تخصیص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب میرزایی قیری صبح یکشنبه در نشست شورای مسکن شهرستان گراش با بیان اینکه ساخت محور چک چک از جمله طرحهای مهم راهسازی در گراش است، گفت: جاده چکچک به طول ۳۵ کیلومتر مرکز شهرستان گراش را به بخشها و روستاهای غرب شهرستان وصل میکند که نیازمند نگاه و توجه ویژه اعتباری است تا عملیات اجرایی آن تسریع یابد.
وی ادامه داد: کلنگ فاز یک این پروژه سال ۱۳۸۷ به زمین زده شد و طی این سالها تاکنون قریب ۱۱ کیلومتر آن به بهرهبرداری رسیده است.
فرماندار گراش با تأکید بر اینکه این پروژه حیاتی در حوزه اقتصادی، پدافند غیرعامل و تقسیمات کشوری از اهمیت بالایی برخوردار است، افزود: با بهره برداری از این پروژه ۲۰ کیلومتر مسیر شهرستان گراش به شهرستانهای لامرد و مهر به عنوان مناطق استراتژیک اقتصادی و صنعتی کوتاهتر و گردنه حادثه خیز ورا نیز حذف میشود.
میرزایی قیری با بیان اینکه وجود راههای دسترسی مناسب برای توسعه گراش ضروری است، گفت: برای این پروژه که از دغدغه و انتظار به حق مردم گراش و اهالی روستاها و بخشهای تابع است ۲۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات سالانه شهرستان، ۴۰ میلیارد تومان از اعتبارات سازمان راهداری کشور و ۱۵ میلیارد تومان از محل اعتبارات داخلی اداره کل راه و شهرسازی لارستان تأمین شده است.
فرماندار گراش با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساختهای مواصلاتی در شهرستان، تصریح کرد: محور چک چک به دلیل نقش کلیدی در ارتباط با بخشها و روستاهای تابعه و تسهیل تردد، در اولویت تخصیص اعتبارات قرار دارد تا هر چه سریعتر این پروژه حیاتی به بهره برداری برسد.
نظر شما