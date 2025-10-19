  1. استانها
  2. فارس
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۸:۳۶

فرماندار گراش:۷۵ میلیارد تومان اعتبار برای ساخت محور چک چک تخصیص یافت

فرماندار گراش:۷۵ میلیارد تومان اعتبار برای ساخت محور چک چک تخصیص یافت

گراش- فرماندار گراش از تخصیص ۷۵ میلیارد تومان اعتبار برای ساخت محور چک چک خبر داد و گفت: با تزریق این اعتبار ۶ کیلومتر باقی مانده فاز یک تکمیل و فاز دوم محور به طول ۱۷ کیلومتر آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب میرزایی قیری صبح یکشنبه در نشست شورای مسکن شهرستان گراش با بیان اینکه ساخت محور چک چک از جمله طرح‌های مهم راهسازی در گراش است، گفت: جاده چک‌چک به طول ۳۵ کیلومتر مرکز شهرستان گراش را به بخش‌ها و روستاهای غرب شهرستان وصل می‌کند که نیازمند نگاه و توجه ویژه اعتباری است تا عملیات اجرایی آن تسریع یابد.

وی ادامه داد: کلنگ فاز یک این پروژه سال ۱۳۸۷ به زمین زده شد و طی این سال‌ها تاکنون قریب ۱۱ کیلومتر آن به بهره‌برداری رسیده است.

فرماندار گراش با تأکید بر اینکه این پروژه حیاتی در حوزه اقتصادی، پدافند غیرعامل و تقسیمات کشوری از اهمیت بالایی برخوردار است، افزود: با بهره برداری از این پروژه ۲۰ کیلومتر مسیر شهرستان گراش به شهرستان‌های لامرد و مهر به عنوان مناطق استراتژیک اقتصادی و صنعتی کوتاه‌تر و گردنه حادثه خیز ورا نیز حذف می‌شود.

میرزایی قیری با بیان اینکه وجود راه‌های دسترسی مناسب برای توسعه گراش ضروری است، گفت: برای این پروژه که از دغدغه و انتظار به حق مردم گراش و اهالی روستاها و بخش‌های تابع است ۲۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات سالانه شهرستان، ۴۰ میلیارد تومان از اعتبارات سازمان راهداری کشور و ۱۵ میلیارد تومان از محل اعتبارات داخلی اداره کل راه و شهرسازی لارستان تأمین شده است.

فرماندار گراش با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های مواصلاتی در شهرستان، تصریح کرد: محور چک چک به دلیل نقش کلیدی در ارتباط با بخش‌ها و روستاهای تابعه و تسهیل تردد، در اولویت تخصیص اعتبارات قرار دارد تا هر چه سریع‌تر این پروژه حیاتی به بهره برداری برسد.

کد خبر 6626742

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها