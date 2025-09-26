امام جمعه گراش: انقلاب اسلامی هیمنه پوشالی استکبار جهانی را از بین برد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید محمدباقر بخشایش پور در خطبه‌های نماز جمعه گراش با اشاره به هفته دفاع مقدس گفت: انقلاب اسلامی در حفظ تمامیت ارضی کشور در برابر تهاجم دشمن بیگانه در طول ۴۶ سال گذشته نمره کامل را گرفته است.

وی ادامه داد: در زمان جنگ هشت ساله کشورهای غربی و عربی بیش از ۴۰ میلیارد دلار به رژیم بعث کمک کردند اما نتوانستند یک وجب از خاک ایران عزیز را تصرف کنند.

امام جمعه گراش با بیان اینکه در اول جنگ صدام ۲۵ هزار کیلومتر از خاک ما را تصرف کرد، افزود: در همان زمان که ما در حال آزادسازی شهرهای خود بودیم، منافقین از پشت به ما خنجر زدند و ۱۷ هزار نفر از ملت بی گناه ایران به خاک و خون کشیدند.

حجت الاسلام بخشایش پور گفت: ایران در آن زمان تحت شدیدترین فشارهای نظامی و اقتصادی بود و در همان زمان هم ایستادگی مردم این کار را به جلو برد.

وی ادامه داد: انقلاب اسلامی با هیمنه و طلسم استکبار جهانی را از بین برد.

امام جمعه گراش افزود: امروز انقلاب اسلامی به درخت تنومندی تبدیل شده است که در برابر همه زورگویان عالم ایستادگی می‌کند.

حجت الاسلام بخشایش پور گفت: این اتفاق ثمره لطف خدا و رهبری امامین انقلاب در طول ۴۶ سال گذشته است که در برابر تهاجم دشمن مردم را اینچنین همدل در کنار هم قرار دهد.