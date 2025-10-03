امام جمعه گراش: ایران پرچمدار تمدن نوین اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد باقر بخشایش پور در خطبه های نماز جمعه گراش با بیان اینکه یکی از عمده ترین تاکتیک های ائمه معصومین برای تحقق حکومت اسلامی راهبر هجرت بوده است، گفت: به همین موضوع علاوه بر هجرت حضرت رسول (ص) ، امام علی نیز از مدینه به کوفه ، امام حسین (ع) نیز به کربلا هجرت کردند.

وی ادامه داد: تمامی این هجرت ها برای تحقق نظام تمدن اسلامی بود.

امام جمعه گراش افزود: در همین راستا به برکت انقلاب اسلامی و وجود حرم مطهر امام رضا(ع) و حضرت معصومه (س) ایران اسلامی پرچمدار تمدن نوین اسلامی است.

حجت الاسلام بخشایش پور گفت: در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی نیز رهبر معظم انقلاب بر همین موضوع تاکید کرده است.

وی ادامه داد: با این نگاه تمدنی قطعا جبهه باطل سکوت نخواهد کرد و در طول این چهل سال از عمر با برکت انقلاب اسلامی همواره سعی در مقابله با این موضوع داشته است.

امام جمعه گراش تصریح کرد: حاکمیت جهانی با اسلام و دین توحیدی است و ما باید خود را در این مصاف در عالی ترین درجه نگاه داریم.