دفاع مقدس اوج اتحاد و همدلی ملت ایران در برابر استکبار جهانی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب میرزایی قیری صبح دوشنبه در صبحگاه مشترک هفته دفاع مقدس با حضور مسئولان، فرماندهان نظامی، انتظامی و نیروهای بسیج مردمی و ادارات شهرستان گراش گفت: دوران دفاع مقدس از حساس‌ترین و بارزترین برهه‌های حیات انقلاب اسلامی و اوج اتحاد و همدلی ملت ایران در برابر استکبار جهانی بود.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و امام راحل و تبریک هفته دفاع مقدس ادامه داد: عزت و اقتدار جمهوری اسلامی، موفقیت‌ها و پیشرفت‌های آن در حوزه‌های گوناگون مرهون هشت سال ایثار، فداکاری و شجاعت شهدا و رزمندگان و مقاومت و ایستادگی ملت ایران است.

سرپرست فرمانداری گراش پایداری و مبارزات حق‌طلبانه ملت ایران و نیروهای مسلح در زمان جنگ تحمیلی را الگویی برای مردم آزادیخواه جهان عنوان کرد و افزود: هفته دفاع مقدس یادآور رشادت، غیرت و شجاعت رزمندگانی است که با اراده و ایمانی قوی در برابر دشمن تا دندان مسلح ایستادند و از همه تعلقات دنیوی خود گذشتند.

وی با اشاره دستاوردها، تجربیات و مقاومت مردم ایران در دفاع مقدس، ادامه داد: امروز، اگر کشوری بخواهد به تمامیت ارضی ما خدشه‌ای وارد کند یا فکر حمله نظامی به آب و خاک ایران داشته باشد، توان موشکی نظامی ایران اسلامی عاملی بازدارنده برای آنهاست.

نماینده دولت چهاردهم در شهرستان گراش با بیان اینکه اسلام دین دفاع و رفاه است، تصریح کرد: در دوران دفاع مقدس در سخت‌ترین شرایط دفاع کردیم و امروز وظیفه داریم با اتحاد و وحدت برای رفاه مردم تلاش کنیم و امروز دشمن رفاه مردم را نشانه رفته است تا از این طریق بتواند بتواند بر مردم ما غلبه کند.