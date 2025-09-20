به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب میرزایی قیری صبح شنبه در نشست با تعدادی از شهروندان گراشی گرفتار حاشیه نشینی با اشاره به افزایش این معضل اجتماعی در شهرستان گراش، گفت: در حال حاضر بیش از ۲ هزار نفر از مردم شهرستان در ۱۰ نقطه حاشیهای و سکونتگاههای غیررسمی شهر زندگی میکنند که از برخی خدمات دولتی محروم هستند.
وی با بیان اینکه پاسخ به مطالبات مردم ضروری است، ادامه داد: توسعه شهر گراش با اولویت توجه به حاشیهنشینی باید در دستور کار نهادها و دستگاههای اجرایی و خدمات رسان شهرستان قرار گیرد.
سرپرست فرمانداری گراش با اشاره به شکلگیری حاشیهنشینی در اطراف شهر گراش افزود: تفکیک غیرقانونی اراضی از مهمترین نقاط ضعف حریم شهر است که آینده گراش را به طور جدی تهدید میکند و همه موظف هستیم ضمن چارهجویی برای رفع مشکلات مردم، حاشیهنشینی را با نگاه و پیوستهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بررسی کنیم.
میرزایی قیری مدیریت و ساماندهی معضل حاشیهنشینی را یکی از نیازهای اصلی و ضروری در این شهر عنوان کرد و گفت: رفع معضل حاشیهنشینی در گراش از جمله مسائلی است که امروز شورای تأمین شهرستان به آن ورود کرده و با همراهی دستگاهها برخی از سکونتگاههای غیررسمی در انتهای خیابان درمانگاه تحت عنوان کوچه دبیری، باغ موسی، محمدآباد و سلطانآباد از خدمات آب، برق، گاز و تلفن برخوردار شدند و با تشکیل روستای محمدآباد تلاش خواهیم کرد پروژههای زیرساختی آموزشی، بهداشتی، عمرانی و آسفالت در آن منطقه اجرا کنیم.
وی با اشاره به پیدایش پدیده حاشیهنشینی در گراش ادامه داد: گراش یک شهر مهاجرپذیر است و با وجود ظرفیتهای مختلف که گاهاً نتوانستیم درست از آن استفاده کنیم، روزبهروز پدیده حاشیهنشینی در آن افزایش پیدا میکند.
سرپرست فرمانداری گراش افزود: به دنبال طرح ساماندهی حاشیهنشینی در گراش طی دو سال گذشته ساکنین کوچه دبیری با تصمیم شورای تأمین، افرادی که منازلشان به صورت باغ شهری ساخته نشده است و خانوادهها در آن ساکن هستند و ساکنین آن منازل اصالت ایرانی دارند، با دادن تعهد غیر دائم محضری، به صورت غیر دائم خدمات آب و برق و گاز دریافت کردند.
میرزایی قیری با انتقاد از وجود برخی مشکلات در سطح شهرستان گفت: کوچه دبیری سال ۱۳۹۱ با تصویب طرح جامع، از محدوده شهری گراش خارج و مشکلات اهالی این کوچه از این تاریخ آغاز شده است که مردم در طول این مدت، پیگیر دریافت خدمات و بازگشت به محدوده شهر هستند.
وی با اشاره به تشکیل روستای محمدآباد در ادامه کوچه دبیری و باغ موسی ادامه داد: چهار نقطه حاشیهنشینی در انتهای خیابان درمانگاه هدف ساماندهی قرار گرفتند که پیگیری الحاق کوچه دبیری و باغ به موسی به شهر ادامه دارد و تشکیل روستای محمدآباد شامل سکونتگاه محمدآباد و سلطانآباد به مرحله انتهایی خود رسیده است که با اجرای طرح هادی، خدمات زیرساختی در این منطقه ارائه خواهد شد.
سرپرست فرمانداری گراش بر لزوم جلوگیری از گسترش حاشیهنشینی در اطراف این شهر تأکید کرد و افزود: باید از طریق اطلاعرسانی دستگاههای اجرایی و فرهنگسازی از وقوع و گسترش حاشیهنشینی در اطراف شهر گراش جلوگیری کرد.
میرزایی قیری با بیان اینکه فرهنگسازی و فقدان برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز یکی از منشأهای حاشیهنشینی در گراش است، گفت: شهرداری طبق قانون، مکلف به برخورد با ساختوسازهای بدون پروانه است و ادارات جهاد کشاورزی و منابع طبیعی با همراهی دادستانی نیز در این خصوص باید نظارت کافی داشته باشند.
سرپرست فرمانداری گراش تصریح کرد: دهها خانوار در سکونتگاههای غیررسمی تنگ حسین، دولتآباد، شکوه نظام و انتهای خیابان آبیاری خواستار دریافت خدمات هستند که پس از ساماندهی و تشکیل روستای محمدآباد و تعیین تکلیف کوچه دبیری و باغ موسی به مشکلات ساکنین مناطق عنوان شده نیز رسیدگی خواهد شد اما این به معنی این نیست که حاشیهنشینی گسترش یابد و دولت ملزم به ارائه خدمات باشد. قطعاً با ساختوسازهای غیرمجاز در اطراف شهر و تفکیک غیرقانونی زمینهای کشاورزی برخورد و افراد دخیل به مراجع قانونی معرفی خواهند شد.
نظر شما