۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۳۰

برگزاری ۵ نشست‌ تخصصی و پژوهشی در جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی

۵ نشست‌ تخصصی و پژوهشی در بیست‌ و دومین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی جشنواره، سلسله نشست‌های تخصصی و پژوهشی دهمین سمینار بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی در بیست‌ودومین دوره جشنواره از سوم تا هفتم مهر در سالن مشاهیر مجموعه تئاتر شهر و از ساعت ۱۵ برگزار می‌شود.

برنامه نشست‌های تخصصی جشنواره به شرح زیر است:

۳ مهر/ پنج‌شنبه

نشست تخصصی «روایت و روایتگری در نمایش‌های آیینی و سنتی ایران»

مدیر جلسه: داوود فتحعلی‌بیگی

اساتید سخنران: جواد رسولی، پریسا سیمین‌مهر، محمدحسین ناصربخت، سیدمحسن هاشمی

۴ مهر/ جمعه

نشست تخصصی «از آیین تا درام؛ جریان‌ها و تبارشناسی نمایش‌های آیینی و سنتی در درام معاصر ایران»

مدیر جلسه: رحمت امینی

اساتید سخنران: عرفان ناظر، بهزاد آقاجمالی، بهروز بختیاری، محمد چرمشیر

۵ مهر/ شنبه

نشست تخصصی «نمایش‌های عروسکی دستکشی سنتی ایران و جهان»

مدیر جلسه: فهیمه میرزاحسینی

اساتید سخنران: مریم ایرانمنش، پوپک عظیم‌پور، Luiz André Cherubini (Brazil)، Stefano Giunchi (Italy)، Amela Vucenovic (Serbia)

۶ مهر/ یکشنبه

نشست تخصصی «عروسک‌های نخی: از سنت‌های کهن ایران و جهان تا بازتاب‌های معاصر»

مدیر جلسه: نازیلا نوری‌شاد

اساتید سخنران: پوپک عظیم‌پور، غزل اسکندرنژاد، امیر سلطان‌احمدی، سیاوش ستاری، محمد چرمشیر

۷ مهرماه / دوشنبه

نشست تخصصی «سایه‌های سنتی شرق: بازی‌های خیال»

مدیر جلسه: سلما محسنی

اساتید سخنران: مریم دادخواه، نگین کشفی، نازلی ام اومیت (ترکیه)

دهمین سمینار بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی به دبیری ابراهیم گله‌دارزاده در تهران برگزار خواهد شد و همچون دوره‌های گذشته، میزبان پژوهشگران، اساتید، دانشجویان و هنرمندان داخلی و خارجی است.

بیست‌ودومین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی به دبیری سیاوش ستاری در سه بخش آموزشی ـ پژوهشی، فضای باز و صحنه‌ای برگزار می‌شود.

دوره‌های آموزشی این جشنواره در تاریخ ۲۴ شهریور به پایان رسیده است و پس از آن، از ۳ تا ۱۱ مهر، سمینارها و نشست‌های تخصصی داخلی و بین‌المللی ادامه خواهد داشت. همچنین از ۱۲ مهر اجراهای غیررقابتی به‌ عنوان بخش پایانی جشنواره روی صحنه می‌روند.

کد خبر 6597625
فریبرز دارایی

