به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی جشنواره، سلسله نشستهای تخصصی و پژوهشی دهمین سمینار بینالمللی نمایشهای آیینی و سنتی در بیستودومین دوره جشنواره از سوم تا هفتم مهر در سالن مشاهیر مجموعه تئاتر شهر و از ساعت ۱۵ برگزار میشود.
برنامه نشستهای تخصصی جشنواره به شرح زیر است:
۳ مهر/ پنجشنبه
نشست تخصصی «روایت و روایتگری در نمایشهای آیینی و سنتی ایران»
مدیر جلسه: داوود فتحعلیبیگی
اساتید سخنران: جواد رسولی، پریسا سیمینمهر، محمدحسین ناصربخت، سیدمحسن هاشمی
۴ مهر/ جمعه
نشست تخصصی «از آیین تا درام؛ جریانها و تبارشناسی نمایشهای آیینی و سنتی در درام معاصر ایران»
مدیر جلسه: رحمت امینی
اساتید سخنران: عرفان ناظر، بهزاد آقاجمالی، بهروز بختیاری، محمد چرمشیر
۵ مهر/ شنبه
نشست تخصصی «نمایشهای عروسکی دستکشی سنتی ایران و جهان»
مدیر جلسه: فهیمه میرزاحسینی
اساتید سخنران: مریم ایرانمنش، پوپک عظیمپور، Luiz André Cherubini (Brazil)، Stefano Giunchi (Italy)، Amela Vucenovic (Serbia)
۶ مهر/ یکشنبه
نشست تخصصی «عروسکهای نخی: از سنتهای کهن ایران و جهان تا بازتابهای معاصر»
مدیر جلسه: نازیلا نوریشاد
اساتید سخنران: پوپک عظیمپور، غزل اسکندرنژاد، امیر سلطاناحمدی، سیاوش ستاری، محمد چرمشیر
۷ مهرماه / دوشنبه
نشست تخصصی «سایههای سنتی شرق: بازیهای خیال»
مدیر جلسه: سلما محسنی
اساتید سخنران: مریم دادخواه، نگین کشفی، نازلی ام اومیت (ترکیه)
دهمین سمینار بینالمللی نمایشهای آیینی و سنتی به دبیری ابراهیم گلهدارزاده در تهران برگزار خواهد شد و همچون دورههای گذشته، میزبان پژوهشگران، اساتید، دانشجویان و هنرمندان داخلی و خارجی است.
بیستودومین جشنواره بینالمللی نمایشهای آیینی و سنتی به دبیری سیاوش ستاری در سه بخش آموزشی ـ پژوهشی، فضای باز و صحنهای برگزار میشود.
دورههای آموزشی این جشنواره در تاریخ ۲۴ شهریور به پایان رسیده است و پس از آن، از ۳ تا ۱۱ مهر، سمینارها و نشستهای تخصصی داخلی و بینالمللی ادامه خواهد داشت. همچنین از ۱۲ مهر اجراهای غیررقابتی به عنوان بخش پایانی جشنواره روی صحنه میروند.
