به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد خبری بیست و دومین جشنواره بین المللی نمایش های آیینی و سنتی ۱۴ مقاله توسط هیات علمی انتخاب، متشکل از علی دهباشی، بهروز محمودی بختیاری و شهرام زرگر، از میان ۴۰ مقاله ارسال شده، پذیرفته شدند.

این مقالات برای چاپ در کتاب مجموعه مقالات سمینار به دبیرخانه معرفی شدند همچنین فهرست مقالات منتخب برای ارائه در سمینار در روزهای ۹ و ۱۰ مهر که در سالن مشاهیر مجموعه تئاتر شهر برگزار می‌شود.

همراه با جدول سخنرانی های سمینار متعاقبا اعلام می‌شود.

۱- دگردیسی آیین آتش زدن عروسک در سنت های نمایشی ایران، مولف میرمحمدرضا حیدری

۲- مشارکت جامعه محلی و پارادایم تغییر در نمایش‌های آیینی و سنتی ایران با تکیه بر کنوانسیون ۲۰۰۳ یونسکو (مطالعه موردی نمایش‌های تعزیه و نقالی) مولفان؛ پریسا کیومرثی، محمد رضا رسولی

۳- مطالعه تطبیقی فرم روایی در نقاشی قهوه‌خانه‌ای «داستان رسم و سهراب» و طومار نقالی هفت لشکر (بخش داستان رستم وسهراب) بر اساس روایت‌شناسی ژرار ژنت مولفان؛ شادی ضیایی نژاد، سپیده ضیایی نژاد

۴- در سایه سکوت و آستانه بیان: بازخوانی مولفه‌های نمایشی آثار هنرمند مکتب‌ندیده با نظر به «مفهوم کودکی» جورجو آگامبن، مولف: نگین کشفی

۵-نقش و نماد اسطوره آرش در نمایش آئینی «لال‌شو» مازندران با تاکید بر هرمنوتیکِ استعاری پل ریکور، شهرام احمد زاده و احمد فروهی

۶-پارودی، وارونگی و نقد قدرت: کارناوالیسم در نمایش‌نامه‌ سعدی هملت می‌شود، مولف؛ غلامحسین دولت آبادی

۷- اجراگرِآئینی و بازشناسی هویت‏شهری؛ با تکیه بر پدیدارشناسیِ تجربه‏ی بدن‏مندِ فضای شهری در آیین نخل‏گردانی یزد، مولفان؛ سیاوش قائدی و فاطمه سادات عسکری

۸- شناخت اصول و قواعد روایت در طومارجامع نقالی هفت لشکر با تاکید بر نظریه روایت شناس معاصر ژرار ژنت، مولف؛ داریوش نصیری

۹- بررسی دو نمایش عروسکی «خیمه شب بازی» ایرانی و «بلاگانی» روسی، مولف: امید زمانی

۱۰- نقش مقتل‌های عربی در شکل‌گیری ساختار اجرای تعزیه در میان اعراب خوزستان: تحلیل ساختاری و تطبیقی با تعزیه سنتی ایران، مولف: نرجس ابراهیمی غانمی

۱۱- چال بازی، معرفی ، احیا و بررسی شیوه و شگرد های اجرایی نمایش زنده-عروسکی فراموش شده ی «چال بازی»، با توجه به اهمیت و کارکرد چال و چاله در زندگی روستایی در جغرافیای منطقه ی طالقان استان البرز، مولف: محمد رضا آزاد فرد

۱۲- «تِلِن جِرین» نمایشِ شادی‌آور کرانه‌های شمالی خلیج فارس، مولف؛ جهانشیر یار احمدی

۱۳- دانشگاه به‌مثابه حافظه زنده آیین: پیوند آموزش آکادمیک با هنرهای نمایشی آیینی و سنتی در ایران و جهان، مولف: ساسان شکوریان

۱۴- بازی خیال، نظریه ساختار بازیسازی نقال و تعامل با مخاطب بر اساس بررسی چیستی و چگونگی روایتگری در نقالی ایرانی، مولف حسین ظاهری عبده وند

دهمین سمینار بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی به دبیری ابراهیم گله‌دارزاده در تهران برگزار می‌شود و مانند دوره‌های گذشته، میزبان پژوهشگران، استادان، دانشجویان و هنرمندان داخلی و خارجی است.

بیست‌ و دومین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی به دبیری سیاوش ستاری در سه بخش آموزشی ـ پژوهشی، فضای باز و صحنه‌ای برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به درگاه جشنواره مراجعه کنند.

برگزاری نشست نمایش‌های عروسکی دستکشی سنتی ایران و جهان

نشست تخصصی نمایش‌های عروسکی دستکشی سنتی ایران و جهان با حضور فهیمه میرزاحسینی،پوپک عظیم‌پور و مریم ایرانمنش شنبه ۵ مهر ساعت ۱۵ در سالن کنفرانس مشاهیر مجموعه تئاتر شهر برگزار می‌شود.



در این نشست، فهیمه میرزاحسینی(مدیر جلسه)و مریم ایرانمنش، پوپک عظیم‌پور به صورت حضوری، Luiz André Cherubini (Brazil)، Stefano Giunchi (Italy)، Amela Vucenovic (Serbia)به صورت آنلاین به عنوان استادان سخنران حاضر هستند.

در این نشست stefano giunchi با موضوع دست‌ها یک منشور زبان جهانی دارند به عنوان اولین سخنران حضور دارد.

پوپک عظیم پور نیز با موضوع دست‌ها،عروسک‌ها و فرهنگ عامیانه به بررسی سیر تاریخی نمایش عروسکی دستی ایرانی می‌پردازد.

Amela vucenovic نیز در رابطه با تئاتر عروسکی سنتی صربستان در این نشست حضور دارد.

مریم ایرانمنش با بررسی جایگاه عروسک دستکشی و کارکرد آن در جامعه و luiz andre نیز با بررسی تئاتر عروسکی و سنتی برزیل از دیگر سخنرانان این نشست هستند.

نشست‌های تخصصی و پژوهشی دهمین سمینار بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی در بیست‌ودومین دوره جشنواره از سوم تا هفتم مهر در سالن مشاهیر مجموعه تئاتر شهر و از ساعت ۱۵ برگزار می‌شود.