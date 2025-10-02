به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری بیست و دومین جشنواره نمایشهای آیینی و سنتی، فروش بلیت آثار بخش صحنهای حاضر در بیست و دومین جشنواره بینالمللی نمایشهای آیینی و سنتی از پنجشنبه دهم مهر از طریق سامانه ایران نمایش و گیشه تئاتر آغاز میشود.
مخاطبان برای تهیه آثار مورد نظر خود در بخش صحنهای میتوانند با مراجعه به سامانه ایران نمایش به نشانی https://irannamayesh.com و گیشه تئاتر https://gishehtheater.ir از ساعت ۱۲ روز پنجشنبه بلیت نمایش مورد نظر خود را تهیه کنند.
بیستودومین جشنواره بینالمللی نمایشهای آیینی و سنتی به دبیری سیاوش ستاری در سه بخش آموزشی - پژوهشی، فضای باز و صحنهای در حال برگزاری است.
علاقهمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر به درگاه جشنواره مراجعه کنند.
