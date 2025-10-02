  1. هنر
  2. تئاتر
۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۵۵

آغاز بلیت فروشی جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی از دهم مهر

آغاز بلیت فروشی جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی از دهم مهر

فروش بلیت آثار بخش صحنه‌ای بیست و دومین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی از دهم مهر از طریق سامانه ایران نمایش و گیشه تئاتر آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری بیست و دومین جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی، فروش بلیت آثار بخش صحنه‌ای حاضر در بیست و دومین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی از پنجشنبه دهم مهر از طریق سامانه ایران نمایش و گیشه تئاتر آغاز می‌شود.

مخاطبان برای تهیه آثار مورد نظر خود در بخش صحنه‌ای می‌توانند با مراجعه به سامانه ایران نمایش به نشانی https://irannamayesh.com و گیشه تئاتر https://gishehtheater.ir از ساعت ۱۲ روز پنجشنبه بلیت نمایش مورد نظر خود را تهیه کنند.

بیست‌ودومین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی به دبیری سیاوش ستاری در سه بخش آموزشی - پژوهشی، فضای باز و صحنه‌ای در حال برگزاری است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به درگاه جشنواره مراجعه کنند.

کد خبر 6609215
علیرضا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها