دومین جشنواره غذا در اکنلو برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غلامی با اشاره به اینکه جشنواره با ۳۰ شرکت‌کننده برگزار شد، گفت: این رویداد مورد استقبال اهالی قرار گرفت و با حضور پرشور مردم و مسئولان همراه بود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی کبودراهنگ، ادامه داد: در بین غذاهای تهیه شده عیران شوربا یکی از غذاهای سنتی شهرستان کبودراهنگ نیز طبخ شده بود و مورد استقبال بازدید کنندگان قرار گرفت، این غذا در سال ۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۱۷۱ در فهرست میراث ناملموس کشور به ثبت رسیده است.

او در ادامه به ظرفیت‌های گردشگری روستای اکنلو اشاره کرد و گفت: محصولات کشاورزی این روستا شامل انگور، شیره انگور، عسل محلی، نان روغنی و گیاهان دارویی است که در جشنواره فوق به نمایش گذاشته شد.

غلامی با اشاره به اینکه در پایان جشنواره به شرکت‌کنندگان هدایایی اهدا شد، بیان کرد: روستای اکنلو معروف به روستای پرفسور بالتازار است و حمام قدیمی، قنات پرآب، جنگل‌های ۱۵۰ هکتاری، بافت سنتی و زیبا در پای کوه همراه با مناظر طبیعی، باغات انگور و پایگاه تحقیقاتی انستیتو پاستور از جمله جاذبه‌های روستای اکنلو به شمار می‌رود.