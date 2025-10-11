سومین جشنواره انگور در کندوله برگزار شد

داریوش فرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در روستای هدف گردشگری کندوله سومین جشنواره انگور برگزار شد که یکی از محصولات برند و شاخص این روستا به شمار میرود.
وی افزود: این جشنواره با همت مردم و حمایت فرماندار و مسئولان شهرستان برگزار شد و با استقبال چشمگیر مردم مواجه بود، بهگونهای که ترافیک چند کیلومتری در مسیر منتهی به روستا ایجاد شد.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان کرمانشاه گفت: استقبال گسترده مردم از این برنامهها نشاندهنده علاقهمندی جامعه به رویدادهای فرهنگی و ظرفیت بالای روستاها در توسعه گردشگری روستایی است.
فرمانی تصریح کرد: سیاست این ادارهکل، ثبت رویدادهایی مانند جشنواره انگور در تقویم ملی گردشگری کشور است تا برنامهریزی برای سفر به این مناطق در سالهای آینده تسهیل شود.
وی در ادامه افزود: هدف ما برندسازی محصولات کشاورزی روستاها و گسترش بومگردی است تا از طریق برگزاری جشنوارههای محلی، زمینه توسعه اقتصادی و گردشگری فراهم شود.
مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: علاوه بر جشنواره انگور، جشنواره عسل در شهرستان صحنه و جشنواره ملی انار در منطقه اورامانات نیز در دستور کار قرار دارد و در آینده نزدیک تلاش میشود برخی از این رویدادها به صورت بینالمللی و با مشارکت کشور عراق برگزار شود.
