داریوش فرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جشنواره بادام و عسل در روستای گنداب از توابع بخش بیلوار، اظهار کرد: این رویداد فرهنگی و گردشگری با برپایی نمایشگاه محصولات محلی، معرفی روشهای سنتی تولید بادام و عسل و اجرای برنامههای متنوع فرهنگی برگزار میشود.
وی افزود: هدف از برگزاری این جشنواره، افزایش آگاهی مردم درباره اهمیت محصولات طبیعی منطقه، حمایت از کشاورزان و زنبورداران و ارتقاء جایگاه گردشگری روستاهای استان کرمانشاه است.
فرمانی ضمن دعوت از علاقهمندان به حضور در جشنواره گفت: توسعه چنین رویدادهایی میتواند نقش مهمی در رونق صنعت گردشگری منطقه ایفا کند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمانشاه تصریح کرد: جشنواره بادام و عسل روستای گنداب زمینه مناسبی برای تعامل فرهنگ مردم محلی با گردشگران و معرفی ظرفیتهای گردشگری طبیعی و کشاورزی استان فراهم میکند.
وی در پایان افزود: برگزارکنندگان امیدوارند با همکاری ادارات مرتبط و سرمایهگذاران بخش خصوصی، در سالهای آینده این جشنواره در ابعادی گستردهتر و با مشارکت بیشتر برگزار شود.
نظر شما