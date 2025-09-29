به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی ظهر دوشنبه در نخستین جلسه ستاد برگزاری مراسم یومالله ۱۳ آبان که در دفتر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی برگزار شد، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تقدیر از برنامههای برگزارشده در سطح استان، فرا رسیدن سالگرد شهادت مجاهد کبیر، سید مقاومت شهید سید حسن نصرالله و شهید صفیالدین را تسلیت گفت و اظهار کرد: به لطف الهی مراسم باشکوه و غرورآفرین بزرگداشت این شهدای عزیز در لبنان، یمن، عراق و سایر کشورها در حال برگزاری است و در تهران نیز این مراسم روز پنجشنبه ۱۰ مهرماه ساعت ۱۶ در میدان امام حسین (ع) برگزار خواهد شد.
وی افزود: مراسم بزرگداشت در شهرستانهای استان تهران نیز برگزار شده و ادامه خواهد داشت تا مردم استان با حضور پرشور خود بار دیگر وفاداری خود به آرمانهای مقاومت را نشان دهند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران همچنین از برگزاری مراسم بزرگداشت سردار شهید نیلفروشان خبر داد و گفت: این مراسم روز سهشنبه ۸ مهرماه ساعت ۱۵ در حسینیه فاطمه زهرا (س) سپاه تهران برگزار میشود.
