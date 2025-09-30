  1. سیاست
مراسم اولین سالگرد شهادت سردار شهید عباس نیلفروشان برگزار شد

مراسم بزرگداشت اولین سالگرد شهادت سردار شهید عباس نیلفروشان، معاون عملیات نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حسینیه فاطمه الزهرا (س) سپاه تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت اولین سالگرد شهادت سردار شهید عباس نیلفروشان، معاون عملیات نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، عصر امروز با حضور سردار جعفر اسدی، حجت الاسلام والمسلمین سعیدی و سردار حسن زاده فرمانده سپاه تهران در حسینیه فاطمه الزهرا (س) سپاه تهران برگزار شد.

در این مراسم که با حضور جمعی از مقامات لشکری و کشوری، خانواده معظم شهدا و همرزمان آن شهید والامقام همراه بود، یاد و خاطره رشادت‌ها و مجاهدت‌های سردار نیلفروشان گرامی داشته شد. سخنران اصلی این مراسم، حجت الاسلام سعیدی است.

این مراسم با قرائت قرآن کریم و مداحی اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) همراه بود.

هادی رضایی

