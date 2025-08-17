به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا اعتصامفر بعد از ظهر یکشنبه در بازدید از قرارگاه حملونقل مرزی خسروی با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی مجموعههای خدمات شهری، حملونقل و آتشنشانی شهرداری اظهار داشت: خدا را شکر با اقدامات جدی و پیگیریهای مستمر شما همکاران عزیز، رضایت نسبی زائران به دست آمده است، اما این میزان کافی نیست و باید تلاش بیشتری داشته باشیم تا رضایت کامل زوار عزیز حاصل شود.
وی افزود: بخش قابل توجهی از زائران اربعین حسینی از نقاط دور کشور به مرز خسروی میآیند و این وظیفه ماست که به بهترین شکل از آنان پذیرایی کنیم. کرمانشاه به مهماننوازی شهرت دارد و باید این ویژگی در خدماترسانی به زائران بهویژه در ایام اربعین جلوهگر باشد.
اعتصامفر تصریح کرد: انتظار شخصی من این است که هر یک از همکاران در حوزههای مختلف با تلاش مضاعف شرایطی را فراهم کنند که هر زائر هنگام عبور از مرز خسروی و حضور در استان کرمانشاه، تجربهای خوش و خاطرهای ماندگار داشته باشد؛ خاطرهای که او را ترغیب کند در آینده نیز چه برای زیارت اربعین و چه برای گردش و اوقات فراغت به کرمانشاه سفر کند.
سرپرست شهرداری کرمانشاه با بیان اینکه مراسم عظیم اربعین برکتی برای استان و کشور است، گفت: این حضور میلیونی علاوه بر جنبه مذهبی، فرصتی برای معرفی ظرفیتهای استان نیز محسوب میشود. بنابراین همه ما وظیفه داریم با احترام، آرامش و برخورد شایسته از این مهمانان استقبال کنیم تا سفری خوش برای آنان رقم بخورد.
وی در پایان با قدردانی از همراهی مجموعه شهرداری و دیگر دستگاههای خدمترسان از روز نخست آغاز عملیات در مرز خسروی، اظهار داشت: تلاشهای شما عزیزان قابل تقدیر است و امیدوارم خداوند یاری کند تا همواره سالم، پرتوفیق و خدمتگزار شایستهای برای زائران اباعبدالله الحسین (ع) باشید.
