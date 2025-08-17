  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۷:۵۴

مهمان‌نوازی کرمانشاهیان باید در مرز خسروی جلوه‌گر باشد

مهمان‌نوازی کرمانشاهیان باید در مرز خسروی جلوه‌گر باشد

کرمانشاه- سرپرست شهرداری کرمانشاه با تأکید بر ضرورت افزایش تلاش‌ها برای ارائه خدمات مطلوب به زائران اربعین، گفت: هر زائر باید خاطره‌ای خوش از مرز خسروی و میزبانی مردم کرمانشاه داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا اعتصام‌فر بعد از ظهر یکشنبه در بازدید از قرارگاه حمل‌ونقل مرزی خسروی با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی مجموعه‌های خدمات شهری، حمل‌ونقل و آتش‌نشانی شهرداری اظهار داشت: خدا را شکر با اقدامات جدی و پیگیری‌های مستمر شما همکاران عزیز، رضایت نسبی زائران به دست آمده است، اما این میزان کافی نیست و باید تلاش بیشتری داشته باشیم تا رضایت کامل زوار عزیز حاصل شود.

وی افزود: بخش قابل توجهی از زائران اربعین حسینی از نقاط دور کشور به مرز خسروی می‌آیند و این وظیفه ماست که به بهترین شکل از آنان پذیرایی کنیم. کرمانشاه به مهمان‌نوازی شهرت دارد و باید این ویژگی در خدمات‌رسانی به زائران به‌ویژه در ایام اربعین جلوه‌گر باشد.

اعتصام‌فر تصریح کرد: انتظار شخصی من این است که هر یک از همکاران در حوزه‌های مختلف با تلاش مضاعف شرایطی را فراهم کنند که هر زائر هنگام عبور از مرز خسروی و حضور در استان کرمانشاه، تجربه‌ای خوش و خاطره‌ای ماندگار داشته باشد؛ خاطره‌ای که او را ترغیب کند در آینده نیز چه برای زیارت اربعین و چه برای گردش و اوقات فراغت به کرمانشاه سفر کند.

سرپرست شهرداری کرمانشاه با بیان اینکه مراسم عظیم اربعین برکتی برای استان و کشور است، گفت: این حضور میلیونی علاوه بر جنبه مذهبی، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های استان نیز محسوب می‌شود. بنابراین همه ما وظیفه داریم با احترام، آرامش و برخورد شایسته از این مهمانان استقبال کنیم تا سفری خوش برای آنان رقم بخورد.

وی در پایان با قدردانی از همراهی مجموعه شهرداری و دیگر دستگاه‌های خدمت‌رسان از روز نخست آغاز عملیات در مرز خسروی، اظهار داشت: تلاش‌های شما عزیزان قابل تقدیر است و امیدوارم خداوند یاری کند تا همواره سالم، پرتوفیق و خدمتگزار شایسته‌ای برای زائران اباعبدالله الحسین (ع) باشید.

کد خبر 6563098

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها