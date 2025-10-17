وزش باد و افزایش ابر از دوشنبه در کرمانشاه

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین داده‌ها و نقشه‌های هواشناسی، تا روز یکشنبه هفته آینده پدیده جوی قابل ملاحظه‌ای برای سطح استان پیش‌بینی نمی‌شود و شرایط پایدار در بیشتر نقاط ادامه دارد.

وی افزود: از روز دوشنبه تا چهارشنبه، با عبور امواجی ناپایدار از جو منطقه، در برخی ساعات شاهد افزایش ابر و تشدید وزش باد به‌ویژه در نواحی غربی و مرکزی استان خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: همچنین از امروز تا اواسط هفته آینده، میانگین دمای هوا در حالی که در نیمه غربی استان تا حدودی کاهش می‌یابد، در مناطق شرقی تغییرات محسوسی نخواهد داشت.

زورآوند در پایان خاطرنشان کرد: توصیه می‌شود کشاورزان و بهره‌برداران بخش‌های مختلف اقتصادی با توجه به تغییرات دمایی و احتمال وزش باد، تمهیدات لازم را در نظر بگیرند.