به گزارش خبرگزاری مهر، عباس علی آبادی، وزیر نیرو با اعلام خبر وارد مدار شدن واحد بخار سیکل ترکیبی غدیر قشم با ظرفیت ۱۶۰ مگاوات، گفت: این واحد نیروگاهی که می‌تواند صرفه‌جویی ۴۰۰ میلیون مترمکعبی را در مصرف گاز طبیعی به همراه داشته باشد، علاوه بر صرفه جویی درمصرف سوخت کشور به حفظ محیط زیست کمک کرده و تاثیر بسزایی در تامین برق کشور خواهد داشت.

وی همچنین در خصوص برنامه وزارت نیرو برای جذب سرمایه در حوزه صنعت برق گفت: همه منتظرند تا دولت در این بخش سرمایه گذاری کند این درحالی است که نیاز است تا فضا آنچنان جذاب و مدیریت‌پذیر باشد که سرمایه‌گذاران خود وارد این بخش شده و حتی مردم نیز با سرمایه‌های خرد خود در این فضا مشارکت کنند.

وزیر نیرو درپایان به وجود ۷۰ هزار متقاضی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: این میزان نشان دهنده فضای بهتر در پذیرش سرمایه‌گذاری است و وزارت نیرو تلاش می کند با بهود فضای کسب و کار در صنعت برق شرایط را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در این صنعت تسهیل کند.