به گزارش خبرنگار مهر، محسن طرزطلب، صبح پنجشنبه، در آئین افتتاح پروژه‌های صنعت برق، از وارد مدار شدن، ۱۵۰ مگاوات ظرفیت جدید نیروگاه‌های تجدیدپذیر در نقاط مختلف کشور، همزمان با هفته دولت خبرداد.

معاون وزیر نیرو، با بیان اینکه این میزان ظرفیت در مدت تنها یک هفته به شبکه افزوده شده است، اظهار داشت: در سال‌های گذشته بیشترین ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر تزریق‌شده در طول یک سال ۱۲۳ مگاوات بوده، اما امروز به همت همکاران صنعت برق و مدیریت جهادی، رکوردی تازه در این حوزه به ثبت رسیده است.

وی افزود: ظرفیت جدید در قالب ۲۴ ساختار نیروگاهی و در ۱۵ شهرستان از هشت استان کشور شامل تهران، یزد، البرز، سمنان، مرکزی، قزوین، سیستان و بلوچستان و اصفهان به بهره‌برداری رسیده است.

طرزطلب با اشاره به نقش بخش خصوصی در اجرای این طرح‌ها گفت: حدود ۵۰ درصد از ظرفیت ایجاد شده توسط بخش خصوصی تأمین شده و نیمی دیگر با سرمایه‌گذاری دولت آغاز شده که به تدریج به بخش خصوصی واگذار خواهد شد. به گفته وی، شرکت پاک به عنوان سرمایه‌گذار دولتی، ظرفیت خود را از ۶ مگاوات به ۱۲ مگاوات افزایش داده است.

معاون وزیر نیرو حجم سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها را حدود ۴۵ میلیون دلار اعلام کرد و افزود: نیروگاه‌های احداث‌شده سالانه بیش از ۳۰۰ میلیون کیلووات ساعت برق تولید می‌کنند که این میزان معادل صرفه‌جویی ۷۵ میلیون لیتر سوخت مایع است و بازگشت سرمایه را در کمتر از یک سال تضمین می‌کند.

طرزطلب در ادامه با تأکید بر ضرورت تأمین پایدار سوخت نیروگاه‌ها پیشنهاد داد: سوخت مایع اختصاص‌یافته به وزارت نیرو به بخش توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، بادی و سایر منابع تجدیدپذیر اختصاص پیدا کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: روند توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور ادامه دارد و پیش‌بینی می‌شود به طور متوسط هر هفته ۱۰۰ مگاوات ظرفیت جدید به شبکه سراسری برق افزوده شود.