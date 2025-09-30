به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، زیاد النخاله دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین تاکید کرد که طرح اعلام شده در کنفرانس خبری مشترک ترامپ و نتانیاهو در کاخ سفید یک توافق آمریکایی صهیونیستی و بیانگر موضع تل آویو و همچنین نسخه ای برای تداوم تجاوزات علیه ملت فلسطین به شمار می رود.

وی اضافه کرد: اسرائیل تلاش دارد از طریق آمریکا هر آن چیزی را که نتوانسته در جریان جنگ افروزی علیه غزه محقق کند تحمیل کند. این طرح دستور العملی برای به انفجار کشیدن منطقه است.

پیشتر نیز محمد البرادعی سیاستمدار مصری و مدیر کل پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکید کرد که طرح ارائه شده از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای آینده نوار غزه یک طرح سازش کارانه برای تسلیم شدن است.

وی افزود: به کنفرانس خبری کاخ سفید درباره غزه و فلسطین گوش دادم و احساس تأسف عمیق درباره اوضاع کنونی و آینده فلسطین و تمام کشورهای عربی کردم. طرح ترامپ برای صلح نیست بلکه طرح تسلیم است.

نتانیاهو شب گذشته در کاخ سفید گفت که طرح ترامپ شامل خلع سلاح کامل حماس و بازگرداندن اسیران صهیونیست است و اداره غزه بدون حضور حماس و تشکیلات خودگردان فلسطین انجام خواهد شد.

نتانیاهو گفت: اداره غزه با یک سازمان بین‌المللی، به‌طور دائمی جنگ در این منطقه را پایان خواهد داد.