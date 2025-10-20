سفر اردوغان به کویت، قطر و عمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به دعوت سران کویت، قطر و عمان در روزهای ۲۱ تا ۲۳ اکتبر برای تقویت روابط دوجانبه و امضای توافقنامههای همکاری به این ۳ کشور سفر خواهد کرد.
برهانالدین دوران، رئیس اداره ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه اعلام کرد که رجب طیب اردوغان از فردا سه شنبه به دعوت سران کشورهای کویت، قطر و عمان، به ترتیب به این ۳ کشور سفر رسمی انجام خواهد داد.
دوران طی پیامی در یک شبکه اجتماعی اعلام کرد: در چارچوب این سفرها، تمامی ابعاد روابط دوجانبه با کشورهای یادشده مورد بررسی قرار گرفته و اقدامات لازم برای توسعه همکاریهای موجود انجام خواهد شد. همچنین در جریان دیدارها، علاوه بر تحولات منطقهای، درباره موضوعات بینالمللی نیز تبادل نظر صورت خواهد گرفت.
به گفته دوران، در جریان این سفر، امضای چندین توافقنامه بهمنظور تقویت پایههای حقوقی روابط دوجانبه با کشورهای مذکور نیز در دستور کار قرار دارد.
نظر شما