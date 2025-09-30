به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ محمد روهنا اظها: کرد مأموران تجسس کلانتری ۱۱ و پلیس آگاهی پس از وقوع چند فقره سرقت سیم و کابل‌های مخابراتی در اسفراین با انجام اقدامات فنی و پلیسی در دو عملیات جداگانه موفق به شناسایی و دستگیری ۲ سارق سابقه‌دار شدند.

وی افزود: در بازرسی از پاتوق متهمان مقادیری سیم و کابل سوخته کشف و ضبط شد و متهمان در بازجویی‌ها به ۶ فقره سرقت اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی اسفراین تأکید کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی و اموال مکشوفه نیز به نماینده اداره مخابرات تحویل شد.