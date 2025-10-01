به گزارش خبرگزاری مهر، منطقه گردشگری چما - غار یخی در شهرستان کوهرنگ، پس از سالها چشمانتظاری، به شبکه تلفن همراه و اینترنت پرسرعت 4G متصل شد؛ این اقدام نقطه عطفی در توسعه گردشگری و ارتقای کیفیت زندگی اهالی این منطقه به شمار میرود.
محمدرضا کریمی، مدیر مخابرات منطقه چهارمحال و بختیاری با اعلام این خبر گفت: با تلاش شبانهروزی کارشناسان و سرمایهگذاری بالغ بر ده میلیارد تومان، پوشش تلفن همراه و اینترنت پرسرعت در منطقه گردشگری چما - غار یخی برقرار شد.
وی افزود: این پروژه علاوه بر پاسخ به نیاز دیرینه مردم منطقه، فرصت تازهای برای گردشگران داخلی و خارجی فراهم میکند تا ضمن بازدید از جاذبههای طبیعی کوهرنگ، امکان دسترسی به اینترنت پرسرعت را نیز داشته باشند. توسعه زیرساختهای ارتباطی در این منطقه میتواند زمینهساز رونق اقتصادی، افزایش حضور گردشگران و ارتقای سطح رفاه اهالی بومی باشد.
کریمی همچنین با قدردانی از همراهی مسئولان محلی تأکید کرد: این موفقیت بدون همکاری و حمایت نماینده مجلس شورای اسلامی، دادستان، فرماندار شهرستان و اهالی پیگیر منطقه امکانپذیر نبود. همدلی این مجموعهها در کنار تلاش متخصصان مخابرات، باعث شد یکی از مهمترین مطالبات مردمی در منطقه کوهرنگ به نتیجه برسد.
یادآور میشود، چما، غار یخی که به «عروس یخچالهای طبیعی ایران» شهرت دارد، سالانه پذیرای هزاران گردشگر است. اتصال این جاذبه طبیعی به شبکه ارتباطی کشور، گامی مهم در جهت توسعه گردشگری هوشمند و معرفی ظرفیتهای طبیعی چهارمحال و بختیاری در سطح ملی و بینالمللی به شمار میرود.
