۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۱۳

پلیس شیروان سه سلاح ضبط کرد

پلیس شیروان سه سلاح ضبط کرد

‌بجنورد- سرپرست فرماندهی انتظامی شیروان از کشف سه قبضه سلاح غیرمجاز شامل دو کلت شبه‌سلاح و یک کلت جنگی به همراه مهمات و مقداری طلا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه خبری پلیس سرهنگ جواد زرهرن گفت: در پی اطلاع ماموران از نگهداری سلاح غیرمجاز، رسیدگی به موضوع در دستور کار کلانتری ۱۲ شیروان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پس از شناسایی محل مورد نظر و هماهنگی با مقام قضایی، محل را بازرسی کرده و موفق به کشف دو قبضه کلت شبه‌سلاح، یک قبضه کلت جنگی، ۱۴ عدد تیر جنگی، ۲۳ عدد فشنگ خفیف، پنج پوکه و مقداری طلا شدند.

سرپرست انتظامی شیروان تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را بلافاصله از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

