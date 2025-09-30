پلیس خراسان شمالی ۳۶ کلاهبرداری میلیاردی را کشف و ۲۰ شاکی را نجات داد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سعید مطهری‌زاده پیش از ظهر سه‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار کرد: در پی شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر اینکه فردی با ترفندهای متعدد از جمله فروش خودرو و ملک مبالغ قابل توجهی از آنان دریافت کرده و سپس متواری شده است، رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس آگاهی خراسان شمالی قرار گرفت.

وی افزود: با تلاش کارآگاهان و انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، متهم شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.

فرمانده انتظامی خراسان شمالی با بیان اینکه متهم در بازجویی‌های انجام شده به ۳۶ فقره کلاهبرداری به ارزش ۲۷۰ میلیارد ریال اعتراف کرد، گفت: این فرد پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

وی در پایان با تأکید بر اینکه امنیت و آرامش جامعه خط قرمز پلیس است، خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، موضوع را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.