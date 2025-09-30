  1. استانها
۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۳

پلیس خراسان شمالی ۳۶ کلاهبرداری میلیاردی را کشف و ۲۰ شاکی را نجات داد

بجنورد- فرمانده انتظامی خراسان شمالی از دستگیری فردی خبر داد که با ۳۶ فقره کلاهبرداری به ارزش ۲۷۰ میلیارد ریال، تعدادی شهروند را متضرر کرده بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سعید مطهری‌زاده پیش از ظهر سه‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار کرد: در پی شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر اینکه فردی با ترفندهای متعدد از جمله فروش خودرو و ملک مبالغ قابل توجهی از آنان دریافت کرده و سپس متواری شده است، رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس آگاهی خراسان شمالی قرار گرفت.

وی افزود: با تلاش کارآگاهان و انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، متهم شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.

فرمانده انتظامی خراسان شمالی با بیان اینکه متهم در بازجویی‌های انجام شده به ۳۶ فقره کلاهبرداری به ارزش ۲۷۰ میلیارد ریال اعتراف کرد، گفت: این فرد پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

وی در پایان با تأکید بر اینکه امنیت و آرامش جامعه خط قرمز پلیس است، خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، موضوع را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

