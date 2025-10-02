سرهنگ ملکی: ۱۸ کیلوگرم تریاک در یکی از روستاهای اطراف بجنورد کشف شد

سرهنگ احمد ملکی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان شمالی در پی دریافت گزارشی از فعالیت فردی در زمینه نگهداری و فروش مواد مخدر سنتی در منزل شخصی‌اش واقع در یکی از روستاهای اطراف بجنورد مطلع شدند.

وی افزود: مأموران با هماهنگی مرجع قضائی محل مورد نظر را تحت بازرسی قرار داده و در این عملیات موفق به کشف ۱۸ کیلوگرم تریاک شدند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان شمالی تصریح کرد: این عملیات با مشارکت مأموران کلانتری‌های ۱۱، ۱۲ و ۱۳ بجنورد، پاسگاه بدرانلو و پلیس چناران‌شهر به اجرا درآمد که در این رابطه یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ ملکی در پایان با تأکید بر اینکه پلیس با سوداگران مرگ قاطعانه برخورد خواهد کرد، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را بلافاصله از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.