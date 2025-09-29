  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۵۹

گل‌محمدزاده: متهمان بی‌حرمتی به بانوی سالخورده در بجنورد دستگیر شدند

گل‌محمدزاده: متهمان بی‌حرمتی به بانوی سالخورده در بجنورد دستگیر شدند

بجنورد- فرمانده انتظامی بجنورد گفت: دو متهم که با انگیزه کینه‌جویی اقدام به هتک حرمت یک زن مسن کرده بودند، توسط پلیس دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ گل‌محمدزاده، اظهار کرد: دو نفر متهم که به دلیل کینه قبلی از فرزندان یک زن سالخورده اقدام به آسیب بدنی، هتک حرمت و تهیه فیلم و عکس از وی کرده بودند، توسط مأموران پلیس شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: در بازرسی از مخفیگاه این افراد، آلات و ادوات جرم کشف و ضبط شد و متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی بجنورد با قدردانی از همراهی مردم در گزارش‌دهی جرایم، تصریح کرد: پلیس با هرگونه اقدام مجرمانه و حرمت‌شکنی در جامعه برخورد قاطع خواهد داشت.

کد خبر 6605826

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها