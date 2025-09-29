به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ گل‌محمدزاده، اظهار کرد: دو نفر متهم که به دلیل کینه قبلی از فرزندان یک زن سالخورده اقدام به آسیب بدنی، هتک حرمت و تهیه فیلم و عکس از وی کرده بودند، توسط مأموران پلیس شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: در بازرسی از مخفیگاه این افراد، آلات و ادوات جرم کشف و ضبط شد و متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی بجنورد با قدردانی از همراهی مردم در گزارش‌دهی جرایم، تصریح کرد: پلیس با هرگونه اقدام مجرمانه و حرمت‌شکنی در جامعه برخورد قاطع خواهد داشت.