۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۰

۸۵ راس دام سرقتی در آرادان کشف شد

آرادان- جانشین فرمانده انتظامی آرادان از کشف ۸۵ رأس دام سبک سرقتی طی کمتر از یک شبانه‌روز در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجید جاویدپور، ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در ستاد فرماندهی انتظامی آرادان بیان کرد: پس از گزارش سرقت ۸۵ رأس دام سبک در یکی از مناطق حاشیه‌ای این شهرستان، با اعزام سریع تیم‌های عملیاتی و انجام اقدامات تخصصی، مأموران موفق شدند در مدت کمتر از ۲۴ ساعت، دام‌های سرقتی را در حوالی منطقه کشف کرده و پس از هماهنگی‌های قضایی به مالک بازگردانند.

وی افزود: ارزش این احشام بنا بر نظر کارشناسان بیش از ۱۲ میلیارد ریال برآورد شده و تحقیقات تکمیلی برای شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان همچنان ادامه دارد.

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان آرادان از شهروندان خواست با توجه به هشدارهای پیشگیرانه پلیس، موارد مشکوک را در سریع‌ترین زمان ممکن از طریق سامانه ۱۱۰ اطلاع دهند تا از فرصت‌طلبی سارقان جلوگیری شود.

