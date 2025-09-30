دستیار اجرایی معاونت فرهنگی وزارت علوم منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، وحید شالچی، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در حکمی محسن ضرغام را به سمت «دستیار اجرایی حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی» منصوب کرد.
در بخشی از حکم محسن ضرغام آمده است: نظر به صلاحیتهای علمی و سوابق اجرایی و مدیریتی ارزشمند حضرتعالی در حوزههای فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی کشور، به موجب این حکم به عنوان دستیار اجرایی حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی منصوب می شوید.
بر اساس این حکم، ضرغام موظف شده است در هماهنگی کامل و مستمر با معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، نسبت به ارتقای ظرفیتهای منابع انسانی معاونت، افزایش بهرهوری، و تنظیم مناسبات نیروی انسانی بر اساس وظایف تعریف شده در چارت تشکیلاتی مصوب اقدام کند و گزارشهای لازم را ارائه کند.
در این حکم خطاب به مدیران و همکاران معاونت نیز تاکید شده است: بدیهی است مدیران و همکاران معاونت تمامی مساعی خود را با جنابعالی خواهند داشت. محسن ضرغام از اعضای هیئت علمی وزارت علوم است و سابقه اجرایی گستردهای در این وزارتخانه دارد.
از جمله سوابق اجرایی وی میتوان به معاونت اداره کل روابط عمومی و تصدی مناصب دیگری در حوزههای مختلف این وزارتخانه اشاره کرد.
