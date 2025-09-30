برگزاری تجمع حمایت از ناوگان صمود در ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، تجمعی مردمی در استان «موغلا» در جنوبغربی ترکیه، در حمایت از ناوگان جهانی صمود برگزار شد؛ کاروانی دریایی که با هدف رساندن کمکهای انسانی به غزه و شکستن محاصره این منطقه، در دریای مدیترانه به حرکت درآمده است.
مردم در میدان جمهوری با در دست داشتن پرچمهای ترکیه و فلسطین گرد هم آمدند و شعارهایی در حمایت از فلسطین سر دادند. «ادریس آقبییق»، استاندار موغلا، در سخنرانی خود با اشاره به شرایط انسانی غزه گفت: در اینجا نه تنها مردم غزه، بلکه انسانیت در حال مرگ است. ظلم و نسلکشی جریان دارد و بزرگترین آرزوی ما پایان هرچه سریعتر این فاجعه است.
«احمد آراس»، شهردار موغلا نیز تأکید کرد که ملت فلسطین با وجود تمام رنجها، امید خود را از دست نداده و برای کرامت و بقای خود مبارزه میکند. او ناوگان صمود را نماد مبارزه علیه ظلم و اقدامی عملی در حمایت از فلسطین دانست.
«آیتچین قانتاوغلو» یکی از فعالان ترک حاضر در ناوگان، در ارتباطی تصویری اعلام کرد که کشتیها طی ۳ تا ۴ روز آینده در صورت نبود مانع به سواحل غزه خواهند رسید. وی افزود: این ابتکار حرکتی مدنی و مسالمتآمیز است و ما برای ایجاد گذرگاه انسانی به سوی برادران فلسطینی خود میرویم.
ناوگان جهانی صمود شامل ۵۰ کشتی با بیش از ۵۰۰ فعال از ۴۰ کشور است که توسط مجموعهای از سازمانها از جمله اتحاد ناوگان آزادی، حرکت جهانی غزه، کاروان صمود و نهاد مالزیایی صمود نوسانتارا سازماندهی شده است. این نخستین بار است که چنین تعداد بالایی از کشتیها بهطور جمعی رهسپار غزه میشوند؛ منطقهای که بیش از ۲.۴ میلیون نفر در آن زندگی میکنند و نزدیک به ۱۸ سال است در اشغال رژیم صهیونیستی قرار دارد.
