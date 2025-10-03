سومین خیزش سراسری «فریاد فلسطین» در بابل و رامسر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سومین خیزش سراسری کمپین «Who is Imam Mahdi» با عنوان #فریاد_فلسطین، همزمان با شش نقطه از کشور برگزار شد که دو شهر مازندران، بابل و رامسر نیز میزبان این تجمعات مردمی بودند.

این تجمع‌ها که شامگاه جمعه برگزار شد، با هدف حمایت از ناوگان صمود فلسطین و ابراز همبستگی با مردم مظلوم فلسطین شکل گرفت. شرکت‌کنندگان در مازندران با حضور پرشور خود، ضمن سر دادن شعارهای انقلابی و قرائت بیانیه، تاکید کردند که مقاومت و ایستادگی تا رسیدن به آزادی کامل فلسطین ادامه خواهد داشت.

در این مراسم که با استقبال گسترده اقشار مختلف مردم، از جمله جوانان، دانشجویان و فعالان فرهنگی همراه بود، برنامه‌های متنوعی همچون قرائت شعر، پخش نماهنگ‌های حماسی و سخنرانی‌هایی در حمایت از فلسطین اجرا شد.

کمپین «Who is Imam Mahdi» اعلام کرد که این خیزش‌ها تا زمانی که حقوق مردم فلسطین به رسمیت شناخته نشود و ناوگان صمود مورد حمایت قرار نگیرد، ادامه خواهد داشت و از تمامی هم‌وطنان دعوت کرد تا با مشارکت در این حرکت، صدای عدالت‌خواهی را به گوش جهانیان برسانند.