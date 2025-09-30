لاهوتی:نباید چای در ردیف محصولات پرآب قرارگیرد؛ وزارت کشاورزی ورود کند

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد لاهوتی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۸ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود، گفت: طبق قانون برنامه هفتم، محصولات پرآب که الگوی مصرف آب را رعایت نمی‌کنند، هنگام صادرات باید در سال اول نیم درصد و نهایتاً دو و نیم درصد عوارض پرداخت کنند، اما متأسفانه گمرک، چای را هم در ردیف این محصولات قرار داده است.

وی بیان کرد: چای از جمله محصولات دیم است و اساساً آبیاری در آن صورت نمی‌گیرد. بر این اساس، محصولی که آب مصرف نمی‌کند، نباید جزو محصولات پرآب تلقی شود.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در تماس‌هایی که با وزیر و مسئولان وزارت جهاد کشاورزی داشتم، آنها تأکید کردند که این تصمیم اشتباه بوده و وعده دادند تا ساعت ۱۰ امروز موضوع اصلاح شود. انتظار داریم وزارت جهاد کشاورزی و گمرک هرچه سریع‌تر نسبت به رفع این مشکل اقدام کنند.