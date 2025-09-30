  1. سیاست
لاهوتی:نباید چای در ردیف محصولات پرآب قرارگیرد؛ وزارت کشاورزی ورود کند

نماینده مردم لنگرود در مجلس تاکید کرد: چای از جمله محصولات دیم است، بر این اساس، محصولی که آب مصرف نمی‌کند، نباید جزو محصولات پرآب تلقی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد لاهوتی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۸ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود، گفت: طبق قانون برنامه هفتم، محصولات پرآب که الگوی مصرف آب را رعایت نمی‌کنند، هنگام صادرات باید در سال اول نیم درصد و نهایتاً دو و نیم درصد عوارض پرداخت کنند، اما متأسفانه گمرک، چای را هم در ردیف این محصولات قرار داده است.

وی بیان کرد: چای از جمله محصولات دیم است و اساساً آبیاری در آن صورت نمی‌گیرد. بر این اساس، محصولی که آب مصرف نمی‌کند، نباید جزو محصولات پرآب تلقی شود.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در تماس‌هایی که با وزیر و مسئولان وزارت جهاد کشاورزی داشتم، آنها تأکید کردند که این تصمیم اشتباه بوده و وعده دادند تا ساعت ۱۰ امروز موضوع اصلاح شود. انتظار داریم وزارت جهاد کشاورزی و گمرک هرچه سریع‌تر نسبت به رفع این مشکل اقدام کنند.

زهرا علیدادی

