موافقت مجلس با تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سهشنبه ۸ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در خصوص تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در واردات نهاده های دامی، با این تقاضا موافقت کردند.
محورهای تحقیق و تفحص
۱- بررسی دلیل و چرایی گران شدن واردات نهادههای دامی در مقایسه با قیمت بازارهای جهانی
۲- مشخصات واردکنندگان نهادههای دامی اعم از نام شرکت، شماره ثبت، مکان فیزیکی، کد پستی، ارکان شرکت، اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل، زمان تاسیس شرکت، رابطه خویشاوندی ارکان شرکت و میزان اخذ دریافتی در طول مدت تاسیس شرکت و فعالیت در زمینه واردات نهادههای دامی
۳- چرایی عدم استفاده از نهادههای دامی جایگزین متناسب با اقلیم کشور و گزارش اقدامات صورت گرفته در این خصوص
۴- چرایی عدم نقش آفرینی شرکتهای پشتیبانی امور دام، بازرگانی دولتی، سازمان تعاونی روستایی و اتحادیههای حوزه دام در واردات نهادههای دامی برای انحصارشکنی
۵- لیست کامل دریافتکنندگان ارز برای واردات نهادههای دامی در طول ۱۰ سال اخیر در راستای شفافیت
۶- انتشار عمومی لیست واردکنندگان نهادههای دامی در راستای شفافیت
۷- شناسایی گلوگاههای سامانه بازارگاه و رفع فسادهای احتمالی در توزیع نهادهها
۸- احصا و اصلاح فرایندهای موجود و شناسایی وارد کنندگان نهادههای دامی توسط معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و اهلیت سنجی آنها
۹- شفاف سازی فرآیند تخصیص ارز برای واردات نهادههای دامی و معرفی به بانک مرکزی جهت دریافت ارز
