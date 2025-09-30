موافقت مجلس با تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه ۸ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در خصوص تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در واردات نهاده های دامی، با این تقاضا موافقت کردند.

محورهای تحقیق و تفحص

۱- بررسی دلیل و چرایی گران شدن واردات نهاده‌های دامی در مقایسه با قیمت بازارهای جهانی

۲- مشخصات واردکنندگان نهاده‌های دامی اعم از نام شرکت‌، شماره ثبت، مکان فیزیکی، کد پستی، ارکان شرکت، اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل، زمان تاسیس شرکت، رابطه خویشاوندی ارکان شرکت و میزان اخذ دریافتی در طول مدت تاسیس شرکت و فعالیت در زمینه واردات نهاده‌های دامی

۳- چرایی عدم استفاده از نهاده‌های دامی جایگزین متناسب با اقلیم کشور و گزارش اقدامات صورت گرفته در این خصوص

۴- چرایی عدم نقش آفرینی شرکت‌های پشتیبانی امور دام، بازرگانی دولتی، سازمان تعاونی روستایی و اتحادیه‌های حوزه دام در واردات نهاده‌های دامی برای انحصارشکنی

۵- لیست کامل دریافت‌کنندگان ارز برای واردات نهاده‌های دامی در طول ۱۰ سال اخیر در راستای شفافیت

۶- انتشار عمومی لیست واردکنندگان نهاده‌های دامی در راستای شفافیت

۷- شناسایی گلوگاه‌های سامانه بازارگاه و رفع فسادهای احتمالی در توزیع نهاده‌ها

۸- احصا و اصلاح فرایندهای موجود و شناسایی وارد کنندگان نهاده‌های دامی توسط معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و اهلیت سنجی آنها

۹- شفاف سازی فرآیند تخصیص ارز برای واردات نهاده‌های دامی و معرفی به بانک مرکزی جهت دریافت ارز