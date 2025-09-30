زنگنه: تحقیق و تفحص از بنیاد مسکن در مجلس رسیدگی شود

به گزارش خبرنگار مهر، محسن زنگنه در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه ۸ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی، اظهار کرد: بر اساس آیین نامه مجلس، پس از ارائه درخواست تحقیق و تفحص از سوی نمایندگان، هیئت رئیسه مکلف است ظرف ۴۸ ساعت موضوع را به کمیسیون تخصصی ارجاع دهد و کمیسیون هم موظف است طی دو هفته، اطلاعات لازم را در اختیار متقاضی یا متقاضیان قرار دهد و در نهایت ظرف یک هفته از متقاضی نیز دعوت به عمل آورد.

وی متذکر شد: در اردیبهشت سال جاری، درخواست تحقیق و تفحصی درباره عملکرد بنیاد مسکن از سوی بنده و جمعی از نمایندگان به کمیسیون تخصصی مربوطه ارجاع شد، اما هنوز نه اطلاعاتی در اختیار ما قرار گرفته و نه جلسه‌ای با متقاضیان برگزار شده است.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از سوی دیگر، فشارهایی برای پس گرفتن امضاها نیز وجود دارد. موضوع این تحقیق و تفحص نه صرفاً مالی است و نه صرفاً عملکردی، بلکه ناظر به خروج بنیاد مسکن از وظایف ذاتی خود بر اساس اساسنامه مصوب و فرمایشات امام خمینی (ره) است.

زنگنه از رئیس مجلس شورای اسلامی خواست که به کمیسیون‌های تخصصی تذکر دهد تا مطابق وظایف قانونی و آیین‌نامه‌ای خود عمل کنند و اجازه ندهند فشارهای خارج از مجلس، حقوق نظارتی مجلس شورای اسلامی را خدشه‌دار کند.