به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۸ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی، کلیات طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری به صورت دو شوری تصویب شد.

بر این اساس، طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری برای بررسی به کمیسیون‌های عمران و اجتماعی مجلس ارجاع شد.

رانندگان نباید کل حق بیمه خود را بپردازند

محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس در رابطه با ضرورت بررسی طرح مذکور، گفت: امروز همه محصولات استراتژیک کشور به دست همین رانندگان جابه‌جا می‌شود.

وی ادامه داد: مخاطب ما امروز نزدیک به یک میلیون راننده هستند که در حوزه حمل‌ونقل بین‌شهری و درون‌شهری فعالیت می‌کنند. متأسفانه بسیاری از این افراد فاقد هرگونه بیمه هستند. طبق برنامه هفتم توسعه، از این پس رانندگان باید ۱۰۰ درصد حق بیمه خود را بپردازند، در حالی که تا سال گذشته، روال بر این بود که ۵۰ درصد حق بیمه توسط دولت پرداخت شود و ۵۰ درصد دیگر را راننده پرداخت کند. حالا این تکلیف بر دوش رانندگان افتاده است.

رضایی کوچی با اشاره به توان مالی محدود رانندگان، گفت: راننده‌ای که حقوق و درآمدش بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان و در نهایت ۵۰ میلیون تومان در ماه است، چگونه می‌تواند کل حق بیمه را خودش بپردازد؟ امروز این رقم حدود ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در ماه است. طبیعی است که پرداخت چنین مبلغی از توان بخش بزرگی از رانندگان خارج است. به همین دلیل در ابتدای امسال شاهد اعتراض‌های گسترده رانندگان در سراسر کشور بودیم.

وی توضیح داد: در این طرح پیش‌بینی شده است که همان ۵۰ درصد دوم که دولت در گذشته پرداخت می‌کرد، از منابع دیگری تأمین شود. ما برای این منظور ۲.۵ درصد به کرایه‌ها اضافه کردیم و صندوقی ویژه ایجاد شد. این صندوق فقط برای بیمه رانندگان هزینه خواهد شد. منابع حاصل به صورت مستقیم در این صندوق واریز می‌شود و به هیچ بخش دیگری تعلق نخواهد گرفت. بنابراین رانندگان بیش از ۵۰ درصد سهم خود را پرداخت نمی‌کنند و ۵۰ درصد دیگر از همین محل جبران خواهد شد.