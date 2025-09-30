نقدعلی: باید قرارگاه جنگ اقتصادی تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۸ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی، اظهار کرد: مقام معظم رهبری بر قوی شدن کشور و اصلاح ساختارها تأکید کرده‌اند که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی بیان کرد: لازم است در شرایط فعلی جنگ اقتصادی، یک قرارگاه جنگ اقتصادی تشکیل شود تا تدابیر لازم برای ساماندهی وضعیت معیشتی مردم اندیشیده شود.

نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قیمت مرغ کیلویی ۱۸۰ هزار تومان شده است که نشان می‌دهد معیشت مردم نیازمند مدیریت فوری است.