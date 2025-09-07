توجه به پرسنل مقدم بر خرید سی تی اسکن است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، طاهر موهبتی، با اشاره به لزوم پایبندی دانشگاه‌ها به دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت بهداشت، گفت: سیاست‌های وزیر بهداشت برای همه دانشگاه‌ها لازم‌الاجرا است و شروع هرگونه پروژه عمرانی بدون داشتن ماده ۲۳ ممنوع است.

وی با تأکید بر اینکه توجه به نیروی انسانی باید مقدم بر تجهیزات سرمایه‌ای نظیر پت‌اسکن و سی‌تی‌اسکن باشد، افزود: دانشگاه‌ها موظفند مسائل رفاهی کارکنان و پرداختی‌ها را بر اساس چارچوب‌های ابلاغی پیگیری کنند و تلاش کنند بخشی از اعتبارات را به پرداخت‌های رفاهی تخصیص دهند.

معاون وزیر بهداشت همچنین با اشاره به نهضت تکمیل خانه‌های بهداشت، ادامه داد: این اقدام با مشارکت استانداران و در پیوند با برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع دنبال خواهد شد.

وی تصریح کرد: در بیمارستان‌های جدیدالاحداث باید بر اساس استانداردها، نیرو به‌کارگیری شود و از جذب نیروی مازاد به ویژه در حوزه پشتیبانی خودداری شود.

موهبتی با تأکید بر اهمیت انضباط مالی در دانشگاه‌ها، خاطرنشان کرد: ایجاد دبیرخانه‌ای با محوریت مرکز بودجه وزارت بهداشت برای تهیه و مدیریت اوراق از بانک‌های عامل در دانشگاه‌ها، پیش‌بینی تمهیدات لازم برای مدیریت بحران‌های احتمالی و استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها برای تأمین مسکن کارکنان، از جمله اقدامات در دستور کار است.

وی در ادامه به اختصاص ۸۰ همت اوراق مالی به وزارت بهداشت اشاره کرد و گفت: در صورت نقد شدن این اوراق، بدهی‌های ثبت‌شده دانشگاه‌ها به تدریج پرداخت خواهد شد. همچنین ۵ هزار میلیارد تومان از سوی سازمان بیمه سلامت به دانشگاه‌ها پرداخت شده است که باید برای تسویه بدهی کارانه پرسنلی هدایت شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت با اشاره به اجرای «چهارشنبه‌های پاسخگویی»، افزود: این بستر موجب شده تا همکاران در سراسر کشور بتوانند مشکلات خود را بدون واسطه به وزارت بهداشت منتقل کنند.

وی در پایان با تأکید بر هم‌افزایی معاونین توسعه و درمان در دانشگاه‌های علوم پزشکی گفت: عبور از چالش‌های حوزه سلامت با همدلی و هماهنگی تمامی ارکان آن امکان‌پذیر است و این هم‌افزایی می‌تواند به ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی مردم منجر شود.